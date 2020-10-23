Temsa'da çarklar dönmeye başlıyor

Sabancı Holding’in iştiraki Exsa Export ile PPF Group iştiraki PPF IndustryCo. B.V. (PPF) arasında atılan imzalarla birlikte, 50 yılı aşkın Türkiye'de hizmet veren Temsa yeni ortaklık yapısıyla yeniden çalışmaya başladı. Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper Temsa’yı yeniden Türkiye ekonomisine kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Alper, “Temsa’nın sadece kaliteli üretim gücüyle değil aynı zamanda inovasyona dayalı büyüme stratejisiyle de fark yaratacağına inanıyoruz. Bugüne kadar 66 farklı ülkeye 12 binin üzerinde araç ihraç eden şirketimizin dış pazarlarda daha da başarılı olup, Škoda Transportation ile birlikte potansiyelini kullanabileceğine inanıyoruz" dedi.

Yeni CEO atandı



PPF Group Yatırım Direktörü Ladislav Chvatal ise Türkiye pazarının özellikle Skoda Transportation için büyük potansiyele sahip olduğunu ifade etti. Chıavatal şunları kaydetti:



"2019 sonu itibarıyla; dünyada 135 bin kişiye istihdam sağlayan PPF’in toplam varlıkları da 49 milyar Euro seviyesinde. PPF, şehir içi ve raylı ulaşımda Avrupa’nın liderleri arasında olan Skoda Transportation’ın bilgi birikimi ve deneyimini bu yatırımla birlikte Türkiye’ye getirecek"



Türk mühendislerinin geliştirdiği 15 bine yakın aracı bugüne kadar 70’e yakın ülkeye ihraç eden Temsa’da CEO’luk görevine ise son olarak Kordsa’da görev yapan Tolga Kaan Doğancıoğlu getirildi.