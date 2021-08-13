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Temmuzda dünya çapında 142 yılın sıcaklık rekoru kırıldı

AA |  13 Ağustos 2021 Cuma - 23:20 | Son Güncelleme : 13 08 2021 - 23:20

Geçen temmuz, küresel çapta 20. yüzyılın ortalamasının 0,93 derece üzerine çıkarak kayıtlara giren en sıcak ay oldu.


Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesinin (NOAA) yayımladığı küresel  verilere göre, kuzey yarımkürede temmuz sıcaklıkları, ay ortalamasının 1,54  derece üzerine çıkarak 142 yılın rekorunu kırdı.
 
Temmuzda Asya kayıtlara geçen en sıcak ayını yaşarken, Avrupa'da  temmuz sıcaklığı 2018 yılının gerisinde kalarak ikinci oldu.
 
Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi yöneticisi Rick Spinrad, temmuzun  genellikle yılın en sıcak ayı olduğunu belirterek, "Ancak bu rekor, iklim  değişikliğinin dünyayı soktuğu rahatsız edici ve yıkıcı yolun göstergelerinden  biri oldu." değerlendirmesinde bulundu.
 
Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi, aylık raporlarının Birleşmiş  Milletler (BM) bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC)  geçen hafta yayımlanan iklim raporunda belirtilen uzun vadeli değişiklikleri  yansıttığını kaydetti.
 
IPCC raporunda, önlem alınmadığı takdirde 21. yüzyılda 2 derecelik  küresel ısınmanın aşılacağı konusunda uyarıda bulunulmuştu.
 
Öte yandan, ABD, uzmanların iklim şartlarının yol açtığı sıcaklık ve  kuraklığa bağladığı orman yangınlarıyla mücadele ediyor. ABD Ulusal Kurumlar  Arası Yangın Merkezi, bu yılın başından beri ülke genelinde çıkan 37 binden fazla  yangında 3 milyon dönümü aşkın alanın kül olduğunu açıklamıştı.
 
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir aydır devam eden "Dixie" yangınında  kül olan ormanlık alan dün 515 hektara ulaşmıştı.

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