Temmuzda araç satışlarında rekor kırıldı

Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Temmuz sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre % 60,3 artarak 341.469 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2020 yılı yedi aylık dönemde geçen yıla göre % 58,9 oranında artarak 273.022 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da %65,8 artarak 68.447 adede ulaştı.

Otomobil ve ticaride rekor artış

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 Temmuz ayında % 387,5, otomobil pazarı % 350,9 ve hafif ticari araç pazarı % 610,7 oranında arttı. 2020 yılı Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı Temmuz ayına göre %387,5 artarak 87.401 adet oldu. 2020 yılı Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre % 350,9 artarak 69.427 adet olurken, hafif ticari araç pazarı % 610,7 artarak 17.974 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre % 42,5 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre % 50,5 artış gösterdi. Benzinli otomobil satışları 137.446 adetle % 50,3 pay, dizel otomobil satışları 114.936 adetle %42,1 pay aldı. Otogazlı otomobil satışları 12.320 adetle % 4,5 pay aldı. 191 adet elektrikli ve 8.129 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

Global satışlar düşecek

LMC Automotive de 2020 yılı revize tahminlerini yayımladı. Buna göre 2020 yılı dünya toplam otomobil ve hafif ticari araç pazarı 90,3 milyon adet ile tamamlanan bir önceki yıla oranla % 21,3 azalışla 71,1 milyon adet seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Türkiye’de 2020 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 650 – 700 bin adet aralığında olması tahmin ediliyor.