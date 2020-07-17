Temmuz zammı! Engelli maaşı ve 65 aylığı da arttı

Emekli ve memurun temmuz zammı ile birlikte diğer birçok kesimin de gelirlerinde artış yaşandı. Özellikle memur maaşlarındaki yükseliş ile 1.9 milyon kişinin sosyal yardım miktarı zamlandı. Engelli aylığı, 567-851, evde bakım desteği 1544, 65 yaş aylığı ise 711 TL'ye çıktı.

Memur zammı, 1 milyon 861 bin kişinin sosyal yardımlarını artırdı. Engellilere, yaşlılara yapılan ödemeler zamlandı. 720 bin kişinin aldığı engelli aylığı yüzde 40-69 engeli olanlar için 567,97, yüzde 70 ve üstü engeli olanlar için 851,95 liraya yükseldi.

Son dakika haberi | 2 milyona yakın kişiye temmuz zammı! Engelli aylığı, 65 aylığı ne kadar oldu?

521 bin kişinin aldığı evde bakım desteği bin 460 liradan bin 544 liraya çıkarken, 620 bin kişinin aldığı 65 yaş aylığı da 711,50 liraya ulaştı.

Son dakika haberi | 2 milyona yakın kişiye temmuz zammı! Engelli aylığı, 65 aylığı ne kadar oldu?

Huzurevi, yetiştirme yurdu gibi sosyal hizmet kuruluşlarında kalanlara verilen harçlık- lar da arttı. Yaşlılar için harçlık tutarı 247 liradan 261 liraya, 18 yaş üstü engellilerde 198 liradan 209 liraya çıktı.

Son dakika haberi | 2 milyona yakın kişiye temmuz zammı! Engelli aylığı, 65 aylığı ne kadar oldu?

65 yaş aylığında kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. İkisinin toplam gelirleri bin 402 liranın altındaysa maaş bağlanıyor.