Nakdi ücret desteği alan vatandaşlar, Kurban Bayramı dolayısıyla da ücret desteğinin ne zaman yatırılacağını merak ediyor. İş akdi feshedilip işsizlik ödeneği alamayana işçiler ile işverence ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlara verilen Nakdi ücret desteğinin ne zaman yatacağı dışında, ne zaman biteceği ve uzatılıp uzatılmadığı da merak ediliyor. Peki, Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak Temmuz? Nakdi ücret desteği ne zaman bitiyor? Nakdi ücret desteği uzadı mı?

Haziran ayı nakdi ücret destekleri temmuz ayının ilk haftası yatırılınca, Ağustos ayına 1 gün kala nakdi ücret desteği alanlar, desteklerin ne zaman yatırılacağını araştırmaya başladı. Ağustos ayı nakdi ücret desteğinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Peki, temmuz ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği ne zaman bitiyor, uzadı mı?

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ UZADI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, dün Twitter hesabından fesih kısıtı, nakdi ücret desteği ve mevcut faydalananlar için kısa çalışma ödeneğini 1 ay süreyle uzattıklarını duyurdu. Alınan kararlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK TEMMUZ?

Ücretsiz izin ödemeler her ayın 8'inde yatırılıyor. Ağustos ayı ödemelerinin erkene alınması ile ilgili ise resmi bir açıklama yapılmadı.

HAZİRAN AYI ÖDEMELERİ 8-10 TEMMUZ ARASI YAPILDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk haziran ayı ödemeleri ile ilgili açıklama yapmıştı. Bakan Selçuk, “Haziran dönemine ait nakdi ücret desteği ödemeleri, yoğunluğun önlenmesi amacıyla 8-10 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Ödemeler 15 Mart’tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere Temmuz’da, işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerden T.C. Kimlik Numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olanlara 9 Temmuz’da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Temmuz’da yapılacak.” demişti.