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Temizlik yapmak için gittiği evde ölü bulundu!

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) |  06 Ekim 2021 Çarşamba - 20:42 | Son Güncelleme : 06 10 2021 - 20:42

Zonguldak'ta Necmiye Çavdar (40), temizlik yapmak için gittiği evde ölü bulundu.


Olay, öğle saatlerinde Yayla Mahallesi Kapuz Caddesindeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre, kentte görev yapan doktor M.G.'nin evine temizlik için giden Necmiye Çavdar'dan, yakınları haber alamadı. Durumdan şüphelenen yakınlarının ulaştığı doktor M.G., eve gittiğinde Çavdar'ı yerde yatar vaziyette buldu. Haber verilmesiyle eve gelen sağlık ekibinin müdahalede bulunduğu Çavdar'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
 
Çavdar'ın cesedi, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çavdarın ölüm haberini alan yakınları morg önünde gözyaşlarını tutamadı. Necmiye Çavdarın evde temizlik yaparken düşüp başını vurduğu şüphesi üzerinde durulurken, kesin ölüm sebebinin otopsi raporuyla netlik kazanacağı öğrenildi.
 
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Zonguldak temizlik ölü
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