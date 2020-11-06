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Evde temizlik yapan genç kadın 4. kattan aşağıya düştü!

DHA |  06 Kasım 2020 Cuma - 12:34 | Son Güncelleme : 06 11 2020 - 12:37

İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre 4'üncü katlarındaki evlerinin camında temizlik yapan genç kadın, metrelerce yüksekten evin önündeki parka düştü. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.


 Turgut Özal Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre genç kadın 4'üncü katlarındaki evlerinin camında temizlik yaparken metrelerce yüksekten çocuk parkına düştü.
 
Parkın korkuluklarına çarpan kadın ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar ve kadının ailesi sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
 
112 ekipleri uzun süre yerde kalp masajı yaptıktan sonra kadın hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.  Kadının düştüğü yere gelen polis ekipleri parka çevresine şerit çekerek konuyla ilgili çok yönlü incelemeye başladı.
 
 

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Temizlik Esenyurt İstanbul
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