Evde temizlik yapan genç kadın 4. kattan aşağıya düştü!

Turgut Özal Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre genç kadın 4'üncü katlarındaki evlerinin camında temizlik yaparken metrelerce yüksekten çocuk parkına düştü.
Parkın korkuluklarına çarpan kadın ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar ve kadının ailesi sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
112 ekipleri uzun süre yerde kalp masajı yaptıktan sonra kadın hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kadının düştüğü yere gelen polis ekipleri parka çevresine şerit çekerek konuyla ilgili çok yönlü incelemeye başladı.