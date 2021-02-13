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Temizlik işçisi buldu! 'Önemsiz bir şey' sandı, bakın ne çıktı?

AA |  13 Şubat 2021 Cumartesi - 1:05 | Son Güncelleme : 13 02 2021 - 1:05

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde karla kaplı yolda temizlik yapan işçiler patlamamış top mermisi buldu.


Ahir Dağı Kanlı mevkisinde karla kaplanan yolda temizlik çalışması  yapan işçiler, toprakta gömülü şekilde top mermisi gördü.
 
Fen İşleri Müdürlüğünde formen olarak çalışan Durdu Bilgetecan, top  mermisini alarak evinin bahçesine getirip durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
 
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü bomba  imha ekibi sevk edildi.
 
Polis ekipleri, patlamamış top mermisinin bulunduğu alana güvenlik  şeridi çekerek inceleme yaptı.
 
Bilgetecan, gazetecilere, kar küreme çalışması yaptıkları sırada  şarampolde bir top mermisi bulduklarını ve önemsiz bir şey sanarak eve getirip  güvenlik güçlerine haber verdiklerini söyledi.
 

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Kahramanmaraş Dulkadiroğlu patlamamış top mermisi
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