Temizlik Benim İşim neden yok? Fox TV yayın akışında Temizlik Benim İşim bugün var mı?

Temizlik Benim İşim programı ile ilgili yoğun bir araştırma var. Programı izleyenler Temizlik Benim İşim programının bugün olup olmadığı merak ediliyor. Sunuculuğunu Kadir Ezildi'nin yaptığı yarışmada her hafta farklı yarışmacılar temizlik yaparak yarışıyor. Hafta içi her gün yayınlanan programın bugün yayın saatinde başlamaması akıllarda soru işaretlerine neden olurken, Temizlik Benim İşim neden yok sorusuna yanıt aranmaya başlandı.
TEMİZLİK BENİM İŞİM NEDEN YOK?
Temizlik Benim İşim 4 Mart Fox TV yayın akışında yer almıyor. Yarışma 5 Mart’ta saat 14:30’da yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Programın neden bugün yayınlanmadığı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
FOX TV YAYIN AKIŞI
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Masumiyet
16:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık
16:15 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile Ana Haber