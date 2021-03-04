Temizlik Benim İşim neden yok? Fox TV yayın akışında Temizlik Benim İşim bugün var mı?

Temizlik Benim İşim programının yeni bölümünü bekleyenler saatinde yayımlanmayan program hakkında araştırma yapamaya başladı. Temizlik Benim İşim bugün yok mu sorusu, Temizlik Benim İşim neden yok sorularına yanıt arayarak 4 Mart Fox TV yayın akışını kontrol ediyor.

Temizlik Benim İşim programı ile ilgili yoğun bir araştırma var. Programı izleyenler Temizlik Benim İşim programının bugün olup olmadığı merak ediliyor. Sunuculuğunu Kadir Ezildi'nin yaptığı yarışmada her hafta farklı yarışmacılar temizlik yaparak yarışıyor. Hafta içi her gün yayınlanan programın bugün yayın saatinde başlamaması akıllarda soru işaretlerine neden olurken, Temizlik Benim İşim neden yok sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

TEMİZLİK BENİM İŞİM NEDEN YOK?

Temizlik Benim İşim 4 Mart Fox TV yayın akışında yer almıyor. Yarışma 5 Mart’ta saat 14:30’da yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Programın neden bugün yayınlanmadığı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

FOX TV YAYIN AKIŞI

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Masumiyet

16:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık

16:15 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile Ana Haber