Temizlik Benim İşim bugün yok mu, bitti mi? Temizlik Benim işim neden yok, final mi yaptı? 9 Mart 2021 Salı FOX yayın akışı!

Temizlik Benim İşim bugün yok mu, bitti mi? Temizlik Benim işim neden yok, final mi yaptı? FOX TV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan 'Temizlik Benim İşim' programı bugün de yayın akışında yer almıyor. Yeni bölüm dün ekranlara gelmişti ama bugün yayınlanmaması izleyicilerin merak etmesine neden oldu. Temizlik Benim İşim programının yayından kaldırıldığı iddia edilse de gerçek başka bir iddia ortaya atıldı

Temizlik Benim İşim'in geride kalan son iki bölümü ve hafta finali ekranlardaki yerini almamıştı. Sevilen program 'Temizlik Benim İşim'in bugün neden yayınlanmayacağı belli oldu. Her gün yarışarak bir yarışmacıya 10.000 Tl ödül verilen programın yeni bölümlerinin dijitalde yayımlanma kararı alındı. Kadir Ezildi’ nin sunduğu Temizlik Benim İşim programı artık iddiaya göre dijital kanal üzerinden yayına devam edecek. Her Salı ve her Çarşamba FOX TV’ de yayınlanıyordu. Artık FOX’un dijital ortamında sunulması kararı verildi. Yeni bölüm 10 Mart itibariyle dijitalde yayınlanacak.

