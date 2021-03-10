10 Mart 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.557 0.48 EURO 9,0190 -0.55
USD 7,5780 -0.39 ALTIN 417,430 -0.67
CANLI BORSA
TÜMÜ

Temizlik Benim İşim bugün yok mu, bitti mi? Temizlik Benim İşim final mi yaptı?

10 Mart 2021 Çarşamba - 15:08 | Son Güncelleme : 10 03 2021 - 15:09

Ekranların sevilen simalarından Kadir Ezildi'nin sunduğu Temizlik Benim İşim programı yayın saatinde ekranlarda olmaması izleyici tarafından merak ediliyor. Programın takipçileri 'Temizlik Benim İşim bitti mi? Temizlik Benim İşim niye yok?" sorularını araştırıyor. Peki, Temizlik Benim İşim final mi yaptı? Temizlik Benim İşim niye yok? Temizlik Benim İşim neden yok? Temizlik Benim İşim bugün yok mu, bitti mi? İşte 10 Mart 2021 Salı FOX yayın akışı!


Televiyon ekranlarının sevilen programı Temizlik Benim İşim bugün yayınlanmadı. Kadir Ezildi'nin sunduğu Temizlik Benim İşim programı yayın saatinde ekranlara gelmemesi programın sıkı takipçileri arasında da merak konusu oldu. Kanalın yayın akışında programın yer almaması 'Temizlik Benim İşim programı final mi yapıyor?' sorusunu akıllara getirdi. İzleyiciler sıklıkla internette 'Temizlik Benim İşim final mi yaptı? Temizlik Benim İşim niye yok? Temizlik Benim İşim neden yok? Temizlik Benim İşim bugün yok mu, bitti mi?' sorularını araştırıyor. İşte 10 Mart 2021 Salı FOX yayın akışı!
 
 
TEMİZLİK BENİM İŞİM NEDEN YOK? 
 
Temizlik Benim İşim'in geride kalan son iki bölümü ve hafta finali ekranlardaki yerini almamıştı. İlgiyle takip edilen program 'Temizlik Benim İşim'in bugün neden yayınlanmadığı ortaya çıktı. 10.000 Tl ödül verilen programın yeni bölümlerinin dijitalde yayımlanma kararı alındı. Kadir Ezildi’ nin sunduğu Temizlik Benim İşim programı artık iddiaya göre dijital kanal üzerinden yayına devam edecek. Her Salı ve her Çarşamba FOX TV’ de yayınlanıyordu. Artık FOX’un dijital ortamında sunulması kararı verildi. Yeni bölüm 10 Mart itibariyle dijitalde yayınlanacak.
 
10 MART 2021 FOX YAYIN AKIŞI 
 
ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI 13.00
 
OSMAN MÜFTÜOĞLU İLE 30 DAKİKADA SAĞLIK CANLI 13.45
 
MASUMİYET 16.00
 
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 16.00

ETİKETLER

Temizlik Benim İşim bugün yok mu Temizlik Benim İşim neden yok Temizlik Benim İşim niye yok Temizlik Benim İşim Kadir Ezildi Temizlik Benim İşim son bölümü Temizlik Benim İşim son bölüm Temizlik Benim İşim final mi yap 10 Mart Çarşamba 10 Mart FOX yayın akışı bugün temizlik benim işim neden yok
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.