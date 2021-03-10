Temizlik Benim İşim bugün yok mu, bitti mi? Temizlik Benim İşim final mi yaptı?

Televiyon ekranlarının sevilen programı Temizlik Benim İşim bugün yayınlanmadı. Kadir Ezildi'nin sunduğu Temizlik Benim İşim programı yayın saatinde ekranlara gelmemesi programın sıkı takipçileri arasında da merak konusu oldu. Kanalın yayın akışında programın yer almaması 'Temizlik Benim İşim programı final mi yapıyor?' sorusunu akıllara getirdi. İzleyiciler sıklıkla internette 'Temizlik Benim İşim final mi yaptı? Temizlik Benim İşim niye yok? Temizlik Benim İşim neden yok? Temizlik Benim İşim bugün yok mu, bitti mi?' sorularını araştırıyor. İşte 10 Mart 2021 Salı FOX yayın akışı!
TEMİZLİK BENİM İŞİM NEDEN YOK?
Temizlik Benim İşim'in geride kalan son iki bölümü ve hafta finali ekranlardaki yerini almamıştı. İlgiyle takip edilen program 'Temizlik Benim İşim'in bugün neden yayınlanmadığı ortaya çıktı. 10.000 Tl ödül verilen programın yeni bölümlerinin dijitalde yayımlanma kararı alındı. Kadir Ezildi’ nin sunduğu Temizlik Benim İşim programı artık iddiaya göre dijital kanal üzerinden yayına devam edecek. Her Salı ve her Çarşamba FOX TV’ de yayınlanıyordu. Artık FOX’un dijital ortamında sunulması kararı verildi. Yeni bölüm 10 Mart itibariyle dijitalde yayınlanacak.
10 MART 2021 FOX YAYIN AKIŞI
ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI 13.00
OSMAN MÜFTÜOĞLU İLE 30 DAKİKADA SAĞLIK CANLI 13.45
MASUMİYET 16.00
ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 16.00