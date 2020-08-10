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Temizliği abarttı, komşular kimyasal sızıntı sandı, ekipler alarma geçti!

İHA |  10 Ağustos 2020 Pazartesi - 15:58 | Son Güncelleme : 10 08 2020 - 15:58

Sivas’ta bir kişi ev temizliğini abartınca karıştırdığı kimyasal temizleyicilerden çıkan koku apartmanda paniğe neden oldu.


Olay, kent merkezi Mevlana Mahallesi 16. Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartmanda yaşayan vatandaşların kimyasal koku aldıklarını bildirmesi üzerine olay yerine polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri binada önlem alırken AFAD ekipleri gaz ölçümü yaptı.
 
Yapılan incelemede ağır kokunun bir apartman sakininin evinde temizlik yaparken kullandığı temizlik malzemelerinden kaynaklandığı anlaşıldı. Ekipler, daire sakinini ve binada yaşayan vatandaşları kokuya karşı uyardı. Ölçümler sonrası koku zamanla dağılarak kayboldu. 
 

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Sivas ev temizliği kimyasal
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