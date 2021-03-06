Tematik denetim nedir? 81 ilde başlıyor! İşte denetlenecek yerler!

Kontrollü Normalleşme Dönemi başladı. Kuralları da netleşti. Artık göz açtırılmayacak. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine Haftalık Tematik Denetimler konulu ek denetim genelgesi gönderdi. Yapılacak denetimlerle denetim yapısının daha etkin ve sonuç odaklı olması amaçlanıyor. Peki, Tematik denetim nedir? Dinamik Denetim Modeli nedir? Haftalık Tematik Denetim Planı'na göre denetlenecek yerler belli oldu mu? İşte İçişleri Bakanlığı Genelgesi'ne göre Haftalık Tematik Denetim Planı...

Koronavirüs ile mücadelede "Haftalık Tematik Denetim" sürecine geçiliyor. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Haftalık Tematik Denetimler' konulu ek denetim genelgesi gönderdi. "Haftalık Tematik Denetim Planı" hazırlayacak. Peki, Tematik denetim nedir? Dinamik Denetim Modeli nedir? Haftalık Tematik Denetim Planı'na göre denetlenecek yerler belli oldu mu? İşte İçişleri Bakanlığı Genelgesi'ne göre Haftalık Tematik Denetim Planı...

HAFTALIK TEMATİK DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLECEK!

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında oluşturulan "Dinamik Denetim Modeli" sürecinde "Haftalık Tematik Denetim Planı" hazırlanacak.

Bakanlık, 81 il valiliğine "Haftalık Tematik Denetimler" konulu ek denetim genelgesi gönderdi.

Genelgede, "Kontrollü Normalleşme Dönemi"nde illerin belirlenmiş kriterler doğrultusunda "düşük", "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" olmak üzere, 4 risk grubuna ayrıldığı ve il bazlı tedbirlerin de bu risk gruplarına göre belirlendiği hatırlatıldı.

Bu doğrultuda martta risk gruplarına göre uygulanacak tedbirlerin valiliklere bildirildiğine işaret edilen genelgede, mevcut denetim yapısının daha etkin ve sonuç alıcı olmasını amaçlayan "Dinamik Denetim Modeli"nin hayata geçirildiği aktarıldı.

Risk grubuna göre, il bazında tedbirlerin uygulanacağına değinilen genelgede, "Kontrollü Normalleşme Dönemi"nin sürdürülebilirliği ve tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için "temizlik, maske, mesafe" prensipleri ile hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara uymanın yanı sıra yürütülecek denetim faaliyetlerinin de önemli olduğu ifade edildi.

İçişleri Bakanlığının genelgesine göre, "Kontrollü Normalleşme Dönemi"nde yeni olumsuzlukların ve vaka artışlarının yaşanmaması için ekiplerin yapacağı çalışmalar haftalık program dahilinde icra edilecek.

Denetim programları oluşturulurken hiçbir alanın "denetim dışı" kalmasına müsaade edilmeyecek, haftalık konu/faaliyet bazlı planlamalar yapılacak.

İŞTE DENETLENECEK YERLER

Bir haftalık konu bazlı tematik genel denetim faaliyeti gerçekleştirilecek. Bu kapsamda denetlenecek yerler ve günleri ise şöyle:

- 6 Mart Cumartesi: Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane gibi yeme içme yerleri ile kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek lokali gibi umuma açık yerler.

- 7 Mart Pazar: Otel ve konaklama tesisleri, kayak otelleri ve tesisleri.

- 8 Mart Pazartesi: Şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları (okul servisleri dahil) ile havalimanı/gar/otogar gibi yerler.

- 9 Mart Salı: Berberler, kuaförler, güzellik merkezleri, hamamlar, saunalar, masaj salonları.

- 10 Mart Çarşamba: İnternet kafeler/salonları, düğün veya nikah salonları, lunapark/tematik parklar, ganyan, ı·ddaa ve milli piyango bayileri.

- 11 Mart Perşembe: Cadde, sokak, meydan gibi yerlerde maske denetimi, halı sahalar/spor tesisleri ile cami ve mescitler.

- 12 Mart Cuma: Alışveriş merkezleri, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler.

Öte yandan pazar yeri, semt pazarı, sosyete pazarı gibi yerler de kurulu olduğu ve faaliyette bulunduğu günlerde denetlenecek.