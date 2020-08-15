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Temassız ateş ölçen ve dezenfektan veren cihaz geliştirildi

AA |  15 Ağustos 2020 Cumartesi - 13:01 | Son Güncelleme : 15 08 2020 - 13:01

Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, taşınabilir, temassız ateş ölçen ve dezenfektan veren cihazı geliştirdi.


Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında  temassız el dezenfektan cihazını yerli imkanlarla geliştirip, seri üretimini  yapan öğretmenler, elde ettikleri başarıyı yeni ürünlerle sürdürüyor.
 
Okulun Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanındaki öğretmenler gelen  talepler üzerine, dezenfektan cihazını geliştirerek, şarj edilebilir bataryayla  çalışan ve ateş ölçen prototip haline getirdi.
 
Lisenin müdürü Oktay Güllü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha  önceki cihazın "versiyon 1" olarak adlandırıldığını, yeni cihazın ise "versiyon  2" koduyla prototipinin üretildiğini söyledi.
 
Araştırma ve geliştirme ekibiyle daha önce ürettikleri 350 cihazı  kurumlara teslim ettiklerini aktaran Güllü, "Ürettiğimiz versiyon 1'e ne gibi  yenilikler yapılabilir, ne kadar arızayla geri dönüyor diye bir çalışma yaptık.  Bizim hedefimiz, yüzde 10'luk bir geri dönüş yani arıza kaydı olabilir  şeklindeydi. Fakat şu ana kadar bize 3 cihaz geri getirildi. Bu da bizim  yaptığımız versiyon 1'in başarılı olduğunu, kullanıcılar tarafından tercih  edildiğini gösterdi. Bunu kullanan öğrenciler, öğretmenler, idarecilerden daha  farklı ne yapabiliriz şeklinde geri dönüşler aldık." diye konuştu.
 
"Yaklaşık bir hafta istediğiniz yerde kullanabiliyorsunuz"
Yaptıkları araştırmalarda ateş ölçer ve dezenfektan veren cihazın  birleştirildiği cihazlara çok rastlamadıklarını belirten Güllü, böylelikle  araştırma ve geliştirme aşamasından sonra ürünü ortaya çıkarttıklarını anlattı.
 
Daha önceki cihazın elektriğe bağlı çalıştığını ve aldıkları geri  dönüşlerde şarjla çalışan bir ürün yapmaları gerektiği kanaatine vardıklarını  dile getiren Oktay Güllü, şunları ifade etti:
"Yeni cihazımıza kattığımız özellik, herhangi bir yere sabitlemeye  gerek yok, istediğiniz yere taşıyabiliryosunuz. Yeni cihazımızın boyutlarını  küçülttük, daha sessiz çalışıyor. İçine koyduğumuz şarj edilebilir bataryayla  yaklaşık bir hafta elektriğe bağlamadan istediğiniz yerde, istediğiniz ortamda  kullanabiliyorsunuz. Versiyon 2'nin Ar-Ge faaliyeti bitti. Bu ürünü yaparken,  ekibimizdeki arkadaşların çalışmaları çok önemli, arkadaşlar pandemi sürecinde  okullar kapalı olmasına rağmen gece-gündüz çalışıyorlar ve bu ürünleri  geliştiriyorlar. Yeni ürünümüzün testlerini yaptık ve seri üretim noktasında da  çalışmalara başlayacağız. Resmi kurumlar, hastaneler, ibadethaneler, okullar  öncelikli hedefimiz."
 
Bursa Büyükşehir Belediyesi ile halk otobüslerinde cihazın  kullanılması konusunda bir görüşme de yaptıklarını belirten Güllü, özel  kuruluşların da cihaza ilgi gösterdiklerini söyledi.
 
Güllü, gelen taleplere yetişecek kapasitelerinin olduğunu da ifade  ederek, öğrencilerin de üretim ve geliştirme noktasında sürecin içerisinde  bulunduğunu kaydetti.
 
Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alan Şefi Mustafa Ümit Cesur ise daha  önceki cihazdaki musluk kısmını alta aldıklarını, ateş ölçer cihazının da  sıcaklık derecelerine göre renkli uyarılar verdiğini anlattı.
 
Cesur, cihazın ayaklı ve ayaksız olarak istenilen yere  taşınabileceğini, malzemelerin ve teknik altyapısının tamamen yerli olduğunu  aktardı.
 

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