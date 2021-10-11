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TEM Otoyolu'nda kaza! Yaralılar var

Buğra AKAY / İstanbul,(DHA)  |  11 Ekim 2021 Pazartesi - 7:10 | Son Güncelleme : 11 10 2021 - 7:10

Beykoz, TEM Otoyolu Kavacık mevkii Ankara istikametinde taksi ile karpuz ve kavun yüklü kamyonet çarpıştı. Kazada 4 kişi hafif şekilde yaralandı.


Kaza, saat 02.00 sıralarında TEM Otoyolu Kavacık mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Karpuz ve kavun yüklü 34 DNS 719 plakalı kamyonete aynı istikamette ilerleyen 34 TJE 47 plakalı taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrilirken kazada taksi sürücüsü ve kamyonetteki üç kişi hafif şekilde yaralandı. Kamyonetteki karpuz ve kavunlar yola saçılırken kaza nedeniyle yolda trafik oluştu. 
 
Kaza anında takside yolcu olarak bulunan Mehmet Ay, "Biz normal şeritte ilerliyorduk. Bende anlayamadım, bir anda taksinin döndüğünü gördüm, araca vurduğunu gördüm. Sadece o kadarını hatırlıyorum, çarpışma esnasında taksi kamyonetin arkasındaydı. Taksi arkadan kamyonete vurdu. Yan döndü takla attı" dedi.
 
 

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