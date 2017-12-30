TEM'de zincirleme kaza!

Ankara yönüne giden bir araç arızalanınca Kavacık'ta durdu, arkasından gelen otomobil duran araca çarptı. Daha sonra bir başka araç da kazaya karıştı. Zincirleme kazada ağır yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

