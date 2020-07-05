TEM Otoyolu Tembelova mevkiinde otobüsün köprü ayağına çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi olay yerinde ölürken, ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı. 112 Acil ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
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TEM'de yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
İHA | 05 Temmuz 2020 Pazar - 22:01 | Son Güncelleme : 05 07 2020 - 23:13