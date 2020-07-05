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TEM'de yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

İHA |  05 Temmuz 2020 Pazar - 22:01 | Son Güncelleme : 05 07 2020 - 23:13

Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu’nda yolcu otobüsü devrildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.


TEM Otoyolu Tembelova mevkiinde otobüsün köprü ayağına çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi olay yerinde ölürken, ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı. 112 Acil ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. TEM Otoyolu Ankara istikameti ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.  

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Kocaeli Gebze TEM
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