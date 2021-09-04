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TEM'de kaza! Alkollü sürücüye feci dayak
Ümraniye'de TEM Otoyolu'nda alkollü olduğu tespit edilen sürücünün kullandığı otomobil, başka bir otomobile çarptı. Kazada aralarında bebek ve çocuklarında içerisinde bulunduğu otomobildeki 6 kişi yaralandı. Kazazedelerin yakınları ise alkollü sürücüye saldırarak, darp etti. Polisin güçlükle ayırdığı kavga sonrası yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.