Teletıp sistemi nedir? Teletıp uygulaması nasıl kullanılacak? Sağlık Bakanlığı teletıp sistemi detayları!

Corona virüs ile birlikte dünyada uzaktan tanı ve tedavi hizmetleri devreye girdi. Dünyada pek çok kişi hastanelere gitmek istemiyor. Doktor görüşüne ihtiyaç duyulduğu durumlarda ise Teletıp uygulaması devreye giriyor. 2018 yılında küresel teletıp pazarı 49,8 milyar dolardı. 2026'ya kadar bu miktarın 266,8 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Son olarak Sağlık Bakanlığı da teletıp sistemiyle hastaların takip edileceğini açıklamasının ardından pek çok kişi de online ya da uzaktan tanı ve tedavi hizmeti teletıp ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, Teletıp sistemi nedir? Teletıp uygulaması nasıl kullanılacak? İşte teletıp sistemi ile ilgili merak edilenler...

Corona virüs salgınının ilk günlerinden itibaren dünyada popüler hale gelen teletıp, virüs riski nedeniyle hastaneye gitmek istmeyen ancak doktor görüşü ve tanısına ihtiyaç duyan insanlar tarafından kullanılan yöntemlerin başında geliyor. Peki, Teletıp sistemi nedir? Teletıp uygulaması nasıl kullanılacak? İşte teletıp sistemi ile ilgili merak edilenler....

TELETIP SİSTEMİ NEDİR?

Her ne kadar hastaneye gitmek istemesek de bazı durumlar için doktor görüşüne ihtiyaç duyulabiliyor. Online sağlık hizmetleri ise bu noktada devreye giriyor. En azından mevcut rahatsızlığın acilen bir doktor randevusuna gitmeyi gerektirip gerektirmediği öğreniliyor .Hali hazırda uygulanan bu yöntem sayesinde hastaneye gitmeden doktorlarla online ortamda görüşülebiliyor. Sağlık uzmanlarına online kanallardan ulaşmak yeni bir yöntem değil. Ancak corona virüsün ortaya çıkmasından bu yana pek çok kişinin tercih ettiği bir yöntem oldu.

Salgından önce de uzaktan sağlık hizmeti pek çok ülkede kullanılıyordu. Ancak corona virüs ile birlikte daha da yaygınlaştı. 2018 yılında küresel teletıp pazarı 49,8 milyar dolardı ve bu rakamın 2026'ya kadar 266,8 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Uzaktan sunulan sağlık hizmetleri hastalar için kolaylık sağlarken zamandan ve maliyetten de tasarruf ettiren bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor.

Birçok ülkede kullanılan bu sistem sayesinde doktordan randevu almak yerine görüntülü veya mesajlaşarak istenilen doktorla görüşülebiliyor, tahlil, tetkik sonuçları paylaşılarak uzman görüşü alınabiliyor.

Türkiye'de sağlık mevzuatına göre doktorun tedavi düzenleyip reçete yazabilmesi için hasta ile karşılıklı görüşmeyi fiziken yapması gerekiyordu. Ancak Sağlık Bakanlığı bu konuda adımı attı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada evde tedavi edilen hastaların, teletıp sistemiyle hekimler tarafından takip edileceğini duyurdu.

BAKAN KOCA'DAN TELETIP AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Teletıp ile ilgili değerlendirme yapan Koca, şunları söyledi;

Evde tedavi edilen hastalarımız için önümüzdeki günlerde yeni uygulamaya geçiyoruz. Hekimlerimiz teletıp denilen uygulamayla hastalarıyla doğrudan görüşme yapacak. Hasta takibinde teknolojinin yardımıyla yeni bir adım atmış olacağız.