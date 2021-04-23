Telegram söylendiği kadar güvenilir değil!

Milyonlarca kişinin WhatsApp'ı terk edip alternatiflerine yöneldiğini görmüştük. Telegram kendi içinde özel bazı özelliklere sahip olmasıyla en çok tercih edilen WhatsApp alternatifi olmuştu. 'Güvenlik' vurgusu yapılan uygulama için bir tehdit ortaya çıktı.

WhatsApp yeni bir politika benimseyeceğini duyurduğu andan itibaren milyonlarca kişinin tepkisiyle karşılaştı. Bu kararını erteleyen ancak hala 'veri politikası' noktasında kararlı olan WhatsApp 'ın rakiplerinden Telegram, milyonlarca kişinin yeni geçtiği uygulama olmuştu.

Geçen yıl Telegram CEO 'su Pavel Durov,'' WhatsApp kullanmak tehlikeli'' diye açıklamalarda bulunmuştu. Bu noktada güvenlik olarak daha fazla tatmin ettiği söylenen Telegram için tehlike çanları çalmaya başladı.

TELEGRAM YENİ BİR GÜVENLİK AÇIĞI İLE GÜNDEMDE

Yeni yayımlanan bir güvenlik raporunda hackerların yeni hedefinde 500 milyondan fazla Telegram kullanıcısı yer alıyor. Siber tehdit altında olduğu söylenen milyonlarca kişiye uyarılar bulunuyor.

Facebook'a bağlı olan WhatApp ile benzer siber tehditler ile karşı karşıya olan Telegram, dolandırıcılık bağlantılarına da ev sahipliği yapılıyor.

Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp, iMessage ve Signal gibi rakiplerinden çok daha karmaşık bir yapıya sahip. Mimarisi şu anda bir örümceğin bağlı uç noktalardan oluşan ağı ve kendi bulut sistemi aracılığıyla 500 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veriyor. Görünüşte sınırsız gruplar ve kanallar ile kendi "bot platformu" da dahil olmak üzere bir dizi başka gelişmiş özellik sağlıyor.

Telegram'ın açıkladığı gibi, “bot hesapları sadece yazılım tarafından kullanılan Telegram hesaplarıdır’’ dense de yeni araştırmalar pek de öyle olmadığını gösteriyor.

Yeni Telegram uyarısını da yayımlayan Check Point, “son üç ayda saldırganlar tarafından Telegram üzerinden yönetilen kötü amaçlı yazılımları kullanan 130 siber saldırıyı bulundu. Telegram kurulmadığında veya kullanılmadığında bile bilgisayar korsanlarının göndermesine izin veriyor. Anlık mesajlaşma uygulaması aracılığıyla uzaktan kötü amaçlı komutlar ve işlemler yapılabiliyor "

Oluşan tehditler e-posta kampanyası gibi ya da çekilişler gibi görünüyor. Check Point'in aktardığı gibi, onu kurup kurmamanız önemli değil. Bir kullanıcının Windows PC'sinde hazırlanmış bir e-posta eki açıldığında, hazırda bekleyen Telegram botu, saldırıyı yöneterek saldırganın komuta ve kontrol sunucusuna giden bağlantıları yönetir. Böylelikle kullanıcı hacklenir.

Yine de bu durumun yeni olmadığı aktarılıyor. Telegram botlarının bu tür kullanımı yıllar öncesine dayanıyor ve kesin bir çözüm henüz sunulmadı. milliyet.com.tr