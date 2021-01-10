Telegram nasıl kullanılır? Telegram kullanıcı sayısı hızla artıyor!

WhatsApp'ın kullanıcılarına gönderdiği sözleşme gündemde olmaya devam ediyor. Whatsapp aldığı bir kararla köklü bir değişikliğe giderek gizlilik sözleşmesi ve veri paylaşımı kurallarını değiştirdi. Kişisel bilgilerinin paylaşılacağı endişesi pek çok kişinin WhatsApp' alternatif uygulamaları araştırmasına neden oldu. Kullanıcılar, bu uygulamalar içinde öne çıkan Telegram gibi benzeri uygulamaları indirip denemeye başladı. Peki, Telegram nedir, nasıl kullanılır? Whatsapp yerine kullanılabilecek en iyi alternatif olarak Telegram hakkında bilmeniz gerekenler...

Whatsapp'ın son günlerde yayınladığı gizlilik sözleşmesi tepkilere neden olmaya devam ediyor. Dünyada en çok kullanılan uygulamaların başında gelen WhatsApp , köklü bir değişikliğe giderek gizlilik sözleşmesi ve veri paylaşımı kurallarını değiştirdi. Sözleşmeyi onaylamayanlar 8 Şubat 2021 tarihi itibariyle uygulamayı kullanamayacaklar. “Facebook şirketlerinin bir parçası olan WhatsApp diğer Facebook şirketlerinden bilgi alır ve bu şirketlerle bilgi paylaşımında bulunur” cümlesi verilerin Facebook ile paylaşılacağının onayının verilmesiyle ciddi bir veri aktarımının her türlü konu için kullanılabileceğini anlamını taşıyor. Bunu öğrenen milyonlarca kullanıcı ise, Whapsapp'a alternatif uygulamaları araştırıyor. Bunlar arasında öne çıkan uygulama ise Telegram. Peki, Telegram nedir, nasıl kullanılır? Whatsapp yerine kullanılabilecek uygulamalardan Telegram hakkında bilmeniz gerekenler...

ABD menşeli mesajlaşma uygulamasının en son kullanıcılarına sunduğu yeni güvenlik sözleşmesi sonrası, kullanıcıların kitleler halinde Rus menşeli Telegram uygulamasını tercih etmeye başladı.

Veri analizi firması Sensor Tower'a göre, Telegram yaklaşık 2,2 milyon indirme elde etti. Sensor Tower, WhatsApp'ın yeni yüklemelerinin 2021'in ilk yedi gününde önceki haftaya göre yüzde 11 düştüğünü, ancak bunun küresel olarak tahmini 10,5 milyon indirmeye tekabül ettiğini söyledi.

TELEGRAM NEDİR?

Telegram, çoklu platform desteği sunan, güvenli anlık mesajlaşma servisidir. Rus programcısı Pavel Durov tarafından yaratılmıştır. Telegram istemcileri hem mobil hem de masaüstü sistemleri için mevcuttur.

Telegram, hız ve güvenlik odaklı bir mesajlaşma uygulamasıdır. Telegram'ı tüm cihazlarınızda aynı anda kullanabilirsiniz. Mesajlarınız istediğiniz sayıda telefon, tablet veya bilgisayar arasında sorunsuz bir şekilde eşitlenir.

Telegram ile her türlü mesajı, fotoğrafı, video yu ve dosyayı (belge, zip, mp3 vb.) gönderebilir ve 200.000 kişiye kadar gruplar veya sınırsız kitlelere yayın yapmak için kanallar oluşturabilirsiniz. Telefondaki kişilerinize yazabilir ve kişileri kullanıcı adları ile bulabilirsiniz. Sonuç olarak, Telegram SMS ve e-postanın birleşimi gibidir ve tüm kişisel veya iş mesajlaşma ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. Buna ek olarak, uçtan uca şifreli sesli aramaları da destekler.

TELEGRAM NASIL KULLANILIR?

Telegram'ı indirin ve uygulamayı açın. Güncel cep telefonu numaranızı yazın. Telefonunuza gelen onay kodunu çıkan ekrana yazın. Adınızı, soyadınızı yazın ve bir profil resmi ekleyin. Menü butonuna basarak yeni grup, yeni kanal oluşturabilir ya da arama yapabilirsiniz. Telegram'ı bilgisayarınızda ya da iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı cihazlarınıza App Store ve Google Play üzerinden indirerek kullanabilirsiniz. Ayrıca uygulamanın tıpkı WhatsApp'da olduğu gibi masaüstü sürümü de bulunuyor. Telegram masaüstü sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

TEELEGRAM ÜCRETLİ Mİ?

Anlık mesajlaşma uygulaması olan Telegram, iOS cihazlara APP Store; Android cihazlara Google Play üzerinden ücretsiz bir şekilde indirilebiliyor.

TELEGRAM’IN WHATSAPP’TAN FARKI NEDİR?

Telegram uygulama hakkında şunları söylüyor:

"Telegram, çoklu veri merkezi altyapısı sayesinde ve şifreleme sayesinde çok daha hızlı ve güvenlidir. Üstelik Telegram'da özel mesajlaşma ücretsiz ve ücretsiz kalacağı da taahhüt ediliyor. Telegram'da aynı zamanda reklam ve abonelik ücreti de yok.

API'miz açıktır ve geliştiricilerin kendi Telegram uygulamalarını oluşturmalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca, herkesin Telegram için özel araçlar oluşturmasına, herhangi bir hizmeti entegre etmesine ve hatta dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılardan ödemeleri kabul etmesine olanak tanıyan geliştiriciler için bir Bot API platformuna da sahibiz."

Telegram 'İnternet gizliliği konusundaki düşünceleriniz neler?' sorusuna şu cevabı veriyor:

"Facebook veya Google gibi büyük internet şirketleri son yıllarda gizlilik söylemini etkili bir şekilde ele geçirdi. Onların pazarlamacıları, halkı gizlilikle ilgili en önemli şeylerin, herkese açık yayınlarınızı çevrenizdeki insanlardan saklamaya olanak tanıyan yüzeysel araçlar olduğuna ikna etmeyi başardı. Bu yüzeysel araçları eklemek, şirketlerin halkı sakinleştirmesini ve özel verilerini pazarlamacılara ya da diğer üçüncü taraflara devrederken hiçbir şey değiştirmemelerini sağlıyor.

Telegram’da, İnternet gizliliğinin en önemli iki bileşeninin bunların yerinde olması gerektiğini düşünüyoruz:

Özel konuşmalarınızı yetkililer, işverenler gibi üçüncü tarafları gözetiminden korumak.

Kişisel verilerinizi pazarlamacılar, reklamverenler gibi üçüncü taraflardan korumak.

Bunlar herkesin önemsemesi gereken şeylerdir ve en önemli önceliklerimizden bazılarıdır. Telegram’ın amacı, her zamanki uyarılar olmadan gerçekten ücretsiz bir mesajlaşma aracı oluşturmaktır. Bu, halkın dikkatini düşük etkili ayarlarla yönlendirmek yerine, modern dünyada var olan gerçek gizlilik sorunlarına odaklanabileceğimiz anlamına gelir."