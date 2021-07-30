Telegram ekran paylaşımı özelliğini kazanıyor

Telegram’ın yeni Android beta sürümünde karşımıza çıkan özellik, bir süredir farklı platformlarda sunuluyor. Öte yandan bu beta sürümünde farklı özelliklerin de geleceği müjdelendi.

WhatsApp’a en büyük rakip olan Telegram, kazandığı özelliklerle uygulamanın kullanıcılarını bünyesinde toplamak istiyor. Bu kapsamda pek çok yenilik getiren Telegram en son beta sürümünde ekran paylaşma özelliğine kavuştu. Telegram’ın Android betasında görülen bu özellik, kullanıcıların görüntülü görüşme yaparken ekran paylaşımı yapabilmesine olanak sağlıyor.

TELEGRAM YENİ ÖZELLİKLER KAZANIYOR

Telegram’a gelen özellik, Discord gibi popüler görüşme uygulamalarında bir süredir bulunuyor ancak görüntülü konuşma yaparken ekran paylaşmaya olanak tanımasıyla diğerlerinden ayrılıyor. Telegram'ın v7.9.0 kodlu Android beta sürümünde aynı zamanda video oynatma hızlarıyla alakalı bir özellik de bizleri karşılıyor. Farklı oynatma hızlarıyla kullanıcılara sunulan özellik, ilerleyen dönemde kararlı sürümde herkese sunulacak.

Popüler uygulamanın yeni beta sürümüyle gelen özellikler arasında bir de geçmiş mesajların silinebildiği bir seçenek de geliyor. Normalde geçmiş mesajların 1 haftada silinebilmesini sağlayan Telegram, son beta sürümde bu süreyi 1 aya kadar çıkartıyor. milliyet.com.tr