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Telegram çöktü mü? Telegram bağlantı sorunu uyarısı veriyor, erişim sağlanamıyor!

16 Aralık 2020 Çarşamba - 16:47 | Son Güncelleme : 16 12 2020 - 16:47

Whatsapp‘ın en büyük rakiplerinden birisi olan Telegram‘a erişim sağlanamıyor. Peki Telegram çöktü mü?


Güvenlik ve kullanıcılarına sağladığı kullanım kolaylığı nedeniyle tercih edilen Telegram’a girilemiyor, bağlantı sorusunu sıkıntısı yaşanıyor.

Telegram‘a mobil uygulama üzerinden ve Telegram Web ara yüzünden erişim sağlanamıyor. Downdetector üzerinden elde edilen bilgilere göre uygulama akşam saatlerinde çöktü. Avrupa, Türkiye, ABD ve Asya üzerinde erişim sorunları yaşanan uygulamayı açmak isteyenler yükleniyor sayfasında kalıyor, uygulamayı kullanamıyor.Twitter üzerinden konuyla alakalı herhangi bir açıklama henüz gelmedi. 

 

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