Telegram'a yeni güncelleme! 1000 kişi izleyebilecek

Telegram özellikle bu yıl başında WhatsApp’ın tartışmalı gizlilik sözleşmesi sonrası büyük bir yükseliş yakaladı. Telegram, video konferans özelliğinin izleyici sayısını 1000 kişiye kadar yükselterek bir ilke imza attı.

Telegram, geçtiğimiz aylarda video konferans özelliğini platformuna getirmişti. Bu özelliği getirmekte ne kadar geç kalsa da özelliği geliştirmede elini çabuk tuttu. Telegram’a gelen yeni güncellemeyle video konferanslara katılacak kişi sayısı 1000 kişiye yükseltildi. Mesajlaşma platformlarında bu konferanslar en fazla 32 kişi ile sınırlıydı.

TELEGRAM YAYIN PLATFORMLARIYLA REKABETE BAŞLADI

Video görüşmelere izleyici olarak katılabilecek kişi sayısını 1000’e çıkaran Telegram, adeta bir yayın platformuna dönüştü. Önceki güncellemede aktif katılımcı sayısını 30 olarak belirleyen platform, yeni güncellemede bu sayıya bir değişiklik yapmadı.