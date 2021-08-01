Telegram'a yeni güncelleme! 1000 kişi izleyebilecek

Telegram, geçtiğimiz aylarda video konferans özelliğini platformuna getirmişti. Bu özelliği getirmekte ne kadar geç kalsa da özelliği geliştirmede elini çabuk tuttu. Telegram’a gelen yeni güncellemeyle video konferanslara katılacak kişi sayısı 1000 kişiye yükseltildi. Mesajlaşma platformlarında bu konferanslar en fazla 32 kişi ile sınırlıydı.
TELEGRAM YAYIN PLATFORMLARIYLA REKABETE BAŞLADI
Video görüşmelere izleyici olarak katılabilecek kişi sayısını 1000’e çıkaran Telegram, adeta bir yayın platformuna dönüştü. Önceki güncellemede aktif katılımcı sayısını 30 olarak belirleyen platform, yeni güncellemede bu sayıya bir değişiklik yapmadı.
Telegram, geçtiğimiz ay uzun bir bekleyişin ardından video görüşmelerini kullanıma açmıştı. Video görüşmelere aktif olarak katılabilecek kişi sayısı ise 30 olarak belirlenmişti. Bu, WhatsApp gibi büyük rakiplerle başa çıkmak için önemli bir adım oldu. Telegram yakın zamanda birçok özelliği kullanıma açtığı bir güncellemeyi daha kullanıcılarına sundu. Bu güncellemenin en büyük özelliği ise video görüşmelerdeki izleyici sınırının 1000’e çıkması oldu (Haber 7)