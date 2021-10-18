Telegram 1 milyarın üzerinde indirmeye ulaştı

Kesintiler ile gündemden düşmeyen Facebook/Instagram ve WhatsApp, kullanıcıların Telegram’a kaymasına neden oldu. Telegram geçen yıldan bu yana oldukça büyük kullanıcı akışına sahne oldu. Bu akışın sonucu olarak da rakamlar indirmelere yansıdı.

Koronavirüs pandemisi elektronik cihazların kullanımını önemli oranda artırdı. Özellikle bilgisayar, dizüstü bilgisayar ve akıllı telefon gibi cihazlar üzerinden iletişim kurmayı sağlayan kullanıcılar, çoğunlukla da mesajlaşma uygulamalarına yöneldi.

İki yıl içinde önemli indirme rakamlarına ulaşan Zoom, Skype gibi uygulamalara ek olarak WhatsApp ve Telegram gibi uygulamalar da kullanıcıların en çok indirdiği uygulamalar oldu. WhatsApp’ın geçen aylarda kullanıcıların karşısına çıkartmış olduğu gizlilik sözleşmesi ise farklı uygulamalar geçişi hızlandırdı.

DİĞER UYGULAMALARIN İNDİRME ORANLARI DA ETKİLENDİ

WhatsApp’tan başka uygulamalara geçen milyonlarca insan, diğer uygulamaların indirme oranlarını da etkiledi. Bu kapsamda Telegram Google Play Store tarafında 1 milyarın üzerinde indirmeye ulaşmayı başardı. Ancak hatırlatmak gerekir ki 1 milyar indirme olması uygulamayı ‘bu kullanıcıların tamamı aktif kullanıyor’ anlamına gelmiyor.

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