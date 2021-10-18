18 Ekim 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.418 0.58 EURO 10,8200 0.68
USD 9,3120 0.54 ALTIN 530,010 0.69
CANLI BORSA
TÜMÜ

Telegram 1 milyarın üzerinde indirmeye ulaştı

18 Ekim 2021 Pazartesi - 16:51 | Son Güncelleme : 18 10 2021 - 16:51

Kesintiler ile gündemden düşmeyen Facebook/Instagram ve WhatsApp, kullanıcıların Telegram’a kaymasına neden oldu. Telegram geçen yıldan bu yana oldukça büyük kullanıcı akışına sahne oldu. Bu akışın sonucu olarak da rakamlar indirmelere yansıdı.


Koronavirüs pandemisi elektronik cihazların kullanımını önemli oranda artırdı. Özellikle bilgisayar, dizüstü bilgisayar ve akıllı telefon gibi cihazlar üzerinden iletişim kurmayı sağlayan kullanıcılar, çoğunlukla da mesajlaşma uygulamalarına yöneldi.
 
İki yıl içinde önemli indirme rakamlarına ulaşan Zoom, Skype gibi uygulamalara ek olarak WhatsApp ve Telegram gibi uygulamalar da kullanıcıların en çok indirdiği uygulamalar oldu. WhatsApp’ın geçen aylarda kullanıcıların karşısına çıkartmış olduğu gizlilik sözleşmesi ise farklı uygulamalar geçişi hızlandırdı.
 
DİĞER UYGULAMALARIN İNDİRME ORANLARI DA ETKİLENDİ
 
WhatsApp’tan başka uygulamalara geçen milyonlarca insan, diğer uygulamaların indirme oranlarını da etkiledi. Bu kapsamda Telegram Google Play Store tarafında 1 milyarın üzerinde indirmeye ulaşmayı başardı. Ancak hatırlatmak gerekir ki 1 milyar indirme olması uygulamayı ‘bu kullanıcıların tamamı aktif kullanıyor’ anlamına gelmiyor.
 
YENİ ÖZELLİKLERİNİ KULLANIMA AÇACAK
 
Telegram CEO'su Pavel Durov'un yaptığı bir açıklamaya göre mesajlaşma uygulamasının 2021 yılının başında 500 milyondan fazla aktif aylık kullanıcısı vardı. Aktif kullanıcılarına ek olarak yeni kullanıcı kazanan Telegram, yeni özelliklerini de önümüzdeki aylarda kullanıma açacak.

ETİKETLER

Telegram Telegram indirme Telegram indirme sayısı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.