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Telefonunuzda bunu görürseniz sakın açmayın!

16 Şubat 2018 Cuma - 10:32 | Son Güncelleme : 16 02 2018 - 10:39

Apple'ın bazı cihazlarını kullananlar son dönemde Hindistan'dan gelen bir mesajla zor günler geçiriyor. Hindistan'da 70 milyonun kullandığı bir dil olan Telugu'daki bir karakterin bilgisayar, tablet ve akıllı telefonların çökmesine neden olduğu açıklandı.


Son dönemde skandal üstüne skandal yaşayan Apple’da şimdi de mesaj bombası paniği yaşanıyor. Sosyal medyada ve teknoloji bloglarında yer alan haberlerde Hindistan’da 70 milyona yakın insanın kullandığı Telugu dilinde kullanılan bir karakterin telefon ve bilgisayarların çökmesine neden olduğu belirtildi.
 
 
Apple iOS 11.2.5 ya da macOS çalıştıran cihazlarda yaşanan hata dolayısıyla Apple’ın mesajlaşma sistemi iMessages, WhatsApp, Facebook Messenger, Gmail ve Outlook for iOS gibi uygulamalar çöküyor ve sistemler sürekli olarak hata vererek uygulamadan çıkıyor. Altyapının bu karaktere uygun olmaması dolayısıyla uygulamaların kendi kendine kapandığını belirten teknoloji uzmanları, “Eğer bu mesajı görürseniz silin” yorumunu yapıyor.
 
Apple’ın bu sorunu iOS 11.3 güncellemesiyle ortadan kaldırmaya çalışacağı belirtildi.

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