Telefonunuzda bunu görürseniz sakın açmayın!

Apple'ın bazı cihazlarını kullananlar son dönemde Hindistan'dan gelen bir mesajla zor günler geçiriyor. Hindistan'da 70 milyonun kullandığı bir dil olan Telugu'daki bir karakterin bilgisayar, tablet ve akıllı telefonların çökmesine neden olduğu açıklandı.

