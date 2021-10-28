Telefonunu yanlışlıkla sessize aldı, ekipler harekete geçti! Balkondan girdiler

Çorum’da yakınlarının bir süre kendisinden haber alamadığı Sündüs Ağzıaçık (70), kapıyı ve telefonunu açmayınca polis ve itfaiye ekipleri, 4’üncü kattaki eve balkondan girdi. Ekipleri görünce korkup şaşırdığını söyleyen Ağzıaçık, telefonun sesini yanlışlıkla kapattığını belirtti.

Olay, dün akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. Bir apartmanın 4’üncü katında yalnız yaşayan Sündüs Ağzıaçık’tan uzun süre haber alamayan yurt dışındaki tanıdıkları, komşularını arayarak, yardım istedi. Ağzıaçık'ın telefonunu defalarca arayan ve kapısını çalan komşuları, sonuç alamayınca polise haber verdi.

İhbar üzerine apartmana sağlık , polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binaya gelen itfaiye ekibi polisle birlikte merdivenle kadının oturduğu 4’üncü kata çıkıp, balkondan içeriye girdi. Yatağında uyuyan Sündüs Ağzıaçık, polis ve itfaiye ekiplerini karşısında görünce hem korktu hem de büyük şaşkınlık yaşadığını belirtti.

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Bir polis memurunun Sündüs Ağzıaçık'a, “Teyze, korkma biz polisiz. Yakınların senden haber alamadığı ve telefonun çalmasına rağmen açmadığın için bizden yardım istediler. Kapının zili de arızalıymış, biz de mecburen balkon kapısından girdik” dedi.

Aşağıya indirilen Ağzıaçık, karşısında gazetecileri ve komşularını görünce, “Gazeteye mi çıkacağım?” diye sordu. Telefonun sesini yanlışlıkla kapattığını söyleyen Ağzıaçık, kendisini uyandıran polis memuruyla sohbet etti. Polis memuru, “Teyzem kapının zilini mutlaka yaptırıyorsun, senin telefonun bende var. Sürekli haberleşelim, hatta biz seni karakoldan sürekli arayacağız” dedi.

Olayın şokunu üzerinden atan Sündüs Ağzıaçık ise, “Oğlum ben birkaç gün sonra yurt dışına çocuklarımın yanına gideceğim, sizi oradan da arayayım mı?” diye espri yaptı. Polislere teşekkür eden Ağzıaçık, daha sonra evine döndü.