Telefonunu servise götürdü! Çıplak fotoğrafları sızdı! Milyonlarca dolar tazminat

Ülke basınında yer alan haberlerde tazminat miktarının iki tarafın ortak kararı ile gizli tutulması kararı alındığı bilgisine yer verildi.

Aynı haberlere göre, söz konusu tazminatın 'birkaç milyon dolar ' olduğu bilgisinin de altı çizildi.

2016 yılında gerçekleşen olay sonrası söz konusu kullanıcının Apple'a 5 milyon dolarlık bir tazminat davası açtığı açıklanmıştı.

Konu ile ilgili yayınlanan raporda, üniversite öğrencisi olan kadının telefonunu tamire gönderdiği ve telefonun Sacramento dışında Pegatron şirketi tarafından işletilen bir tesiste bulunduğu belirtildi.