Telefonu olan herkesi ilgilendiriyor! Ücret alınmayacak

Telefon kullanan herkesi kapsıyor. Ücret alınmıyor... Telefonlar artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Bu nedenle herhangi bir bozulma veya çalınma gibi durumlarda problemler ortaya çıkabilir. Yere düşme, sıvı teması, hırsızlık gibi olumsuzluklara karşı cep telefonları sigorta kapsamına alınabiliyor. Tabii bu durumda dikkat edilmesi gereken noktalar var...

Cep telefonları akıllı telefon formatına döndükçe ve yapabildikleri kapsam genişledikçe vazgeçilmez hale geldiler. Cep telefonlarını korumak için bireysel olarak yapılması gereken birçok nokta bulunsa da sigorta lamak da oldukça önemli bir detay.

Cep telefonlarını korumak için bireysel olarak ekranının çizmesini önleyici, kırılmaz cam ya da silikon kılıflar tercih edilerek küçük hasarların önüne geçilse de çalınma veya tamiri zor işler için sigorta yardımcı bir seçenek olabiliyor.

"EŞDEĞER CEP TELEFONU TEMİN EDİLİYOR"

AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan cep telefonu sigortası kapsamını anlattı ve "Cep Telefonu Sigortası cep telefonlarının belirli durumlarda zarar görmesi halinde kullanıyor. Cep telefonunun düşmesi, kırılması, bir kaza sonucunda hasar alması, sıvıyla temas etmesi, yüksek voltajda kalması veya hatalı aksesuar kullanımı sonucu zarar görmesi durumlarında Cep Telefonu Sigortası kapsamında cihazın ücretsiz lojistik hizmeti ile hiçbir ücret ödenmeden tamir edilmesi sağlanıyor. Garanti kapsamı devam eden cihazlar için de onarımlar yetkili servislerde yapılıyor. Cihazın onarılamaz duruma gelmesi veya çalınması durumunda ise sigortalıya eşdeğer bir cep telefonu temin ediliyor" ifadesinde bulundu.

EN ÖNEMLİ NOKTA TEMİNAT

Magdeburger Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Kamil Demirel teminat noktasına dikkat çekerek, "Cep telefonu sigortası yaptırırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta poliçede bulunan teminatlardır. Bu teminatlar sizin ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılıyor mu, buna bakmak gerekir. Sigortada esas amaç, hasar sonucunda kaybolan değeri veya malı, hasar oluşmadan önceki haline getirmek. Cep telefonu sigortası konusunda da durum değişmiyor" ifadesinde bulundu.

BUNLARA DİKKAT

Firuzan İşcan dikkat edilmesi gereken noktaları da sıraladı ve "Cep Telefonu Sigortası kapsamında hali hazırda kullanımda olan cihazları da sigortaladığı için önce sigortalanmak istenen cihazın hasarsız olduğundan, herhangi bir kırık, darbe, sıvı teması olmadığından emin olunması gerekiyor. Poliçeleşme aşamasında mevcut olan hasarlar teminat dışı olarak değerlendirilebiliyor. Bu doğrultuda aktivasyon testi bulunuyor" dedi.

MODELE GÖRE DEĞİŞİYOR

Firuzan İşcan telefon modeline göre de sigortaların değişiklik gösterdiğinin altını çizdi. Firuzan İşcan "Cep Telefonu Sigortası ücretleri telefon markaları ve modellerine göre değişkenlik gösteriyor. Fiyatlandırma için yetkili servislerle entegre olduğumuz canlı bir çalışma modelimiz var. Bu modele göre entegrasyondan gelen güncel cihaz bedeli bilgisi üzerinden prim oluşturarak fiyatlandırma yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

POLİÇE FİYATLARINDAKİ FARKLILIK

Kamil Demirel poliçe fiyatlarındaki farklılıkların sebeplerini de açıkladı ve "Poliçe fiyatı hem ürüne göre hem de satın alınan teminat paketine göre değişiklik gösteriyor. Türkiye’de servisi olan ve yedek parçası hala bulunabilen telefonlara IMEI kontrolüne bağlı olarak teminat verilebilir. Acenteler, sisteme girdikleri IMEI numarası ile cihazın ortalama piyasa bedelini otomatik görüntüleyip teminat paketine göre uygun fiyatlandırmayı sigortalılara sunuyor. Sigortalanan cep telefonlarında herhangi bir yaş sınırı bulunmuyor, sadece poliçe fiyatı belirlenirken cihazların piyasa bedeli tespit edilebilen, güncel cihazlar olması gerekiyor. Yurtdışından satın alınan yeni model cihazlara da IMEI kontrolüne bağlı olarak teminat verebiliyor" dedi. (Hürriyet)