Telefonda maddi sıkıntılarını anlattı, uyandığında masasında...

İngiliz üniversite öğrencisi annesiyle telefonda konuşurken parasını kaybettiğini ve zor durumda olduğunu söyledi. Bunu duyan bir yolcu, kız uyuyunca masasına 100 sterlin bırakıp oradan uzaklaştı.

İngiltere'de yaşayan üniversite öğrencisi Ella Johannessen, trenle Peterborough'dan Leeds'e giderken annesiyle yaşadığı maddi sıkıntılara ilişkin telefonda konuştu. Daha sonra uykuya dalan Johannessen, uyandığında yanında, annesiyle telefon konuşmasını dinleyen bir yabancı tarafından bırakılmış 100 sterlin buldu.

PARAYI GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Johanessen, uykuya dalmadan önce trende annesiyle yaptığı konuşmada annesine 35 sterlininin kaybolduğunu söyledi. Uyandıktan sonra ise yanındaki peçetenin içinde 100 sterlin bulan genç kadın, kendisine yapılan bu jest karşısında gözyaşlarına boğuldu.

İYİ KALPLİ O KİŞİYİ ARIYOR

Genç kadın şimdi teşekkür etmek için tüm ülkede, kendisine 100 sterlin bırakan kişiyi arıyor. Johannessen'in bunun için başlattığı sosyal medya kampanyası ülke çapında çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

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