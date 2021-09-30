Cep telefonlarının yenilenmiş ürün olarak satılmasına yönelik altyapı ve mevzuatın tamamlanarak uygulamaya başlamasının ardından, bu ürünlerin satışına yönelik KDV indirimi geldi. Peki, Telefonda KDV indirimi yüzde kaç? Cep telefonunda KDV indirimi var mı?

Cumhurbaşkanlığının "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki I sayılı listeye ek yapıldı. Peki, Telefonda KDV indirimi yüzde kaç? Cep telefonunda KDV indirimi var mı?

Telefonda KDV indirimi yüzde kaç, cep telefonunda KDV indirimi var mı?

Yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarının KDV Oranı yüzde 18'den yüzde 1'e indirildi.

"Yüklendikleri vergi dahil edilmez" ifadesi eklendi

Söz konusu listeye "Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik" kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifıkalandırılmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimleri (Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu sıra kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dâhil edilmez.)," eklendi.

İkinci el telefonda KDV yüzde 1 olması talebi

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş İnsanları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı daha önce yaptığı açıklamada, ikinci el Cep Telefonu ve tabletlerin yenilenerek garantili satışına yönelik ticaretin, Türkiye'de verimli ve etkili işleyebilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ikinci el cep telefonu ve tabletlerde KDV oranlarının yüzde 1'e indirilmesi yönünde görüştüklerini belirterek, "Bu yönde de yakın zamanda olumlu Haberler alacağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Bakanlık ilk yetkilerin verildiğini açıklamıştı

Ticaret Bakanlığı, kullanım ömrünü tamamlamayan ikinci el teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılması için "yenileme merkezi" olarak ilk yetkilerin verildiğini açıklamıştı.

Kullanılmış cep telefonları ve tabletlerin belirli bir standartta yenilenerek, garantili ve sertifikalı bir şekilde "yenilenmiş ürün" olarak tekrar satışa sunulmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen "Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik" 22 Ağustos 2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Söz konusu düzenlemenin amacı, kullanım ömrünü tamamlamayan ikinci el teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılması, israfın ve çevreye verilen zararların azaltılması, anılan ürünlerle ilgili ithalat kalemlerinde düşüş sağlanması, kayıt dışılığın engellenmesi ve tüketicilerin güvenli ve garantili bir şekilde ikinci el alışveriş yapmasının sağlanması olarak belirlenmişti.