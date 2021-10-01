Telefon kullanan milyonları ilgilendiriyor! Flaş karar! Suç sayıldı

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, eski kız arkadaşının telefon numarasını izinsiz olarak bir başkasına veren kişi ile telefon numarasını alan kişi hakkında açılan davada verilen beraat kararını, ‘eylem hukuka aykırı’ diyerek bozdu.

Giresun'da yaşayan Turgut A., ayrıldığı kız arkadaşının kendisinde kayıtlı olan telefon numarasını rızası dışında arkadaşı Onur N.'ye verdi. Genç kız, her ikisi hakkında da şikayette bulundu. Yerel mahkeme, Turgut A. ile Onur N.'nin eyleminin, "kişisel verilerin ele geçirilmesi ve yayılması" olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek sanıkların beraatlerine karar verdi.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 12. Ceza Dairesi'ne geldi. Daire, karar hakkındaki temyiz incelemesini tamamladı. Eski kız arkadaşının telefon numarasını hukuka aykırı olarak yayan Turgut A. ile numarayı hukuka aykırı olarak ele geçiren Onur N.'nin eyleminin ilgili maddeler uyarınca, "Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçunu oluşturacağı gözetilmeden, ayrı ayrı mahkumiyetleri yerine, isabetsiz gerekçeyle beraatlerine karar verilmesini kanuna aykırı bulan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, beraat kararlarının bozulmasına hükmetti. (Sabah)