Telafide Ben de Varım başvurusu! Telafi eğitimi ne zaman başlıyor, telafi eğitimi başvurusu nasıl yapılır?

Yaz tatili için geri sayım başlarken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada okulların kapanışını ve karnelerle ilgili bilgi verirken, pandemi nedeniyle sekteye uğrayan eğitim – öğretim dönemi için telafi eğitimi başlatılacağını duyurdu. Peki telafi eğitimi ne zaman başlıyor, telafi eğitimi başvurusu nasıl yapılır? İşte Telafide Ben de Varım başvuru süreci...

Telafi eğitimi araştırmaları yoğunlaştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, pandemi sebebiyle 2020 – 2021 eğitim öğretim dönemi için telafi eğitimi programı yapılacağını açıklamış ve programı paylaşmıştı. Bakanın yaptığı açıklama sonrası veli ve öğrenciler Telafi Eğitimlerine yönelik merak ettiklerini arama motorları aracılığıyla öğrenmeye başladı. İşte telafi eğitimi hakkındaki detaylar…

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

21 Haziran - 2 Temmuz 2021 arasında başvuru, planlama iş ve işlemleri, 5 Temmuz-31 Ağustos arasında ülke genelinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından valiliklerin koordinasyonunda eğitim faaliyetleri yapılacak.

TELAFİ EĞİTİMİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Gönüllülük esasına göre öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere planlanacak program, eğitim faaliyetleri fiziksel, sosyal - duygusal, akademik gelişim ve özel eğitim alanı olmak üzere dört ana temaya uygun olarak planlanacak.

Eğitim faaliyetlerine katılmak isteyen öğrenciler, veli izin belgeleriyle eğitim faaliyetinin açıldığı okula başvurabilecek.

Programa başvuruları kabul edilen öğrenci, öğretmen ve velilere kabul edildiklerine dair bilgilendirme, faaliyeti açan okul müdürlükleri tarafından yapılacak.

Eğitim faaliyetinin açılabilmesi için en az 12 kişilik öğrenci grubunun oluşması gerekecek, özel eğitim öğrencilerine açılacak faaliyetlerde alanın özelliği gereği sayı sınırlaması aranmayacak.

Program kapsamında düzenlenecek tüm eğitim faaliyetleri Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen COVID-19 salgını koruma tedbirleri doğrultusunda gerekli önlemler alınarak gerçekleştirilecek.

Eğitim faaliyetlerine katılacak tüm öğrenci, veli ve öğretmenler için HES kodu sorgulaması yapılacak ve bu duruma ilişkin gerekli önlemler alınacak.

Öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik örnek eğitim faaliyetleri, içerik ve materyallerine "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.

"Telafide Ben De Varım" programı detayları için TIKLAYIN!