05 Ağustos 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.432 1.27 EURO 10,1320 0.91
USD 8,5410 0.78 ALTIN 495,040 0.21
CANLI BORSA
TÜMÜ

Telafi eğitimine ilişkin Bakan Selçuk'tan flaş açıklama!

05 Ağustos 2021 Perşembe - 17:52 | Son Güncelleme : 05 08 2021 - 17:52

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk telafi eğitimine ilişkin açıklama yaptı. Selçuk, "Telafide yeni dönem başlıyor. Çocuklarımız bir sonraki yıla hazır mı? Biz hazırlığımızı yaptık. TRT EBA öğretmenlerimiz, geçen yıldan hatırlatmalarla çocukları yeni döneme ısındıracak bir hafta sonu kuşağı hazırladı." ifadelerini kullandı.


Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk telafi eğitimine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "Telafide yeni dönem başlıyor... Çocuklarımız bir sonraki yıla hazır mı?  Biz hazırlığımızı yaptık.
 
TRT EBA öğretmenlerimiz, geçen yıldan hatırlatmalarla çocukları yeni döneme ısındıracak bir hafta sonu kuşağı hazırladı. Hangi gün, hangi saatte hepsi http://eba.gov.tr’de…" ifadelerini kullandı. 
 
 

ETİKETLER

Telafi eğitimi Bakan Selçuk açıklama
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.