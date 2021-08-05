Telafi eğitimine ilişkin Bakan Selçuk'tan flaş açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk telafi eğitimine ilişkin açıklama yaptı. Selçuk, "Telafide yeni dönem başlıyor. Çocuklarımız bir sonraki yıla hazır mı? Biz hazırlığımızı yaptık. TRT EBA öğretmenlerimiz, geçen yıldan hatırlatmalarla çocukları yeni döneme ısındıracak bir hafta sonu kuşağı hazırladı." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk telafi eğitimine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "Telafide yeni dönem başlıyor... Çocuklarımız bir sonraki yıla hazır mı? Biz hazırlığımızı yaptık.

TRT EBA öğretmenlerimiz, geçen yıldan hatırlatmalarla çocukları yeni döneme ısındıracak bir hafta sonu kuşağı hazırladı. Hangi gün, hangi saatte hepsi http://eba.gov.tr’de…" ifadelerini kullandı.