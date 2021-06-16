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Telafi eğitiminde ek ders ödenir mi? Telafi eğitimi ek ders ücreti ne kadar, belli mi?

16 Haziran 2021 Çarşamba - 15:06 | Son Güncelleme : 16 06 2021 - 15:06

Telafi eğitiminde ek ders ödenecek mi? Milli Eğitim Bakanlığı Telafide Ben de Varım Programı kapsamında görev almak isteyen yönetici ve öğretmenlerin ek dersine yönelik açıklama yaptı.


MEB Personel Genel Müdürlüğü, ''Telafide Ben De Varım'' programında yönetici ve öğretmenlere ek ders ücreti ödeneceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü valiliklere gönderdiği 15.06.2021 tarih 26449955 sayılı yazıda "Bu çercevede, 5 Temmuz-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında uygulanmak üzere düzenlenen "Telafide Ben de Varım" Programı kapsamında görev almak isteyen yönetici ve öğretmenlere, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın yukarıda belirtilen 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendine göre ders görevi verilebilecek; yönetici ve öğretmenler, bu kapsamda fiilen yerine getirdikleri ders görevleri karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacaktır. İhtiyacın bu şekilde karşılanamaması halinde anılan Kararın 9'uncu maddesine göre ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirme yapılabilecek; bu kapsamda görevlendirilenlere fiilen yerine getirdikleri ders görevleri karşılığında ek ders ücreti ödenecektir." açıklamasına yer verdi.

Buna göre, telafi döneminde görev yapan öğretmenlere haftada 30 saate kadar, atölye ve laboratuvar öğretmenlerine 44 saate kadar ek ders ücreti ödenebilecek.

 

 

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