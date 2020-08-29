Telafi eğitimi planı belli oldu mu? Telafi eğitimi ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Uzaktan Eğitim Çalışma Planı hazırladı. Plana göre, EBA Canlı sınıflarında gerçekleştirilecek olan dersler, teknik alt yapı uygunsa eğitim kurumlarında da yapılabilecek. Hazırlık sınıf ile hazırlık sınıfını bitirip 9. sınıfa geçen öğrencilere telafi eğitimi değil mevcut dersleri canlı olarak verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Uzaktan Eğitim Çalışma Planı hazırladı. Gönderilen resmi yazılara göre, öğretmenler dönüşümlü olarak okula gidecek. Yayımlanan resmi yazıya göre, çalışma planını uygulamak üzere belli sayıda öğretmen veya alan zümresi, eğitim kurumunda bulunacak. Öğretmenler dönüşümlü olarak okula gidecek. EBA Canlı sınıflarında gerçekleştirilecek olan dersler, teknik alt yapı uygunsa eğitim kurumlarında da yapılabilecek. Hazırlık sınıf ile hazırlık sınıfını bitirip 9. sınıfa geçen öğrencilere telafi eğitimi değil mevcut dersleri canlı olarak verilecek.

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, yeni dönemde açılacak okullar öncesinde telafi eğitimlerinin yapılacağını açıkladı. Özel okullarda 15 Ağustos'ta başlayan telafi eğitimi, devlet okullarında 31 Ağustos'ta başlayacak.

TELAFİ EĞİTİMİ PLANI

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Uzaktan Eğitim Çalışma Planı hazırladı. Planı geçtiğimiz günlerde okullara yolladı.