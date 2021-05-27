Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 'Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak' ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk’un açıklamalarının ardından Telafi eğitimi nedir? Telafi eğitimi ne zaman başlayacak, katılmak zorunlu mu? gibi sorulara yanıt aranıyor.

Bakan Selçuk, "Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak." dedi. Peki, Telafi eğitimi nedir? Telafi eğitimi ne zaman başlayacak, katılmak zorunlu mu?

Telafi eğitimi nedir, ne zaman başlayacak?

Telafi eğitimi, bütün bir dönemin eğitimi değil, kısmi ve hızlandırılmış bir eğitim süreci oluyor. Bakan telafi eğitiminin Haziran ayı itibariyle başlayacağını duyurdu.

Telafi eğitimi nasıl olacak?

Haziranda başlayacak telafi eğitimin nasıl olacağına dair henüz bir bilgi paylaşılmazken, 2020 yılının Nisan ayında yapılan telafi eğitimi şu şekilde olmuştu:

Rehberlik öğretmenleri; tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda ihtiyaç duyulması halinde izin ve tatil dönemlerinde de görevlendirilebilecek. Bu durumda rehberlik öğretmenlerinin izinleri bir aydan az olamayacak.

İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi nedenlerle eğitim öğretim faaliyetinin 2 haftadan fazla süreyle yapılamaması halinde uygulanacak telafi programlarının ders yılı içinde tamamlanamadığı durumlarda, yaz tatilinde yapılacak eğitim ve öğretim faaliyetleri nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'nca öğretmenlerin izinleri kısaltılabilecek. Bu durumda öğretmenlerin izinleri bir aydan az olamayacak.

Kendilerine ikinci görev olarak okul/kurum yöneticiliği verilenler ve yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumlarında görevli öğretmenler ile Bakanlık merkez teşkilatı ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görevlendirilen (yöneticilik dahil) öğretmenler, yıllık izinlerini Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre kullanacak.



Okul müdürleriyle müdür yardımcıları, tatil aylarında okul işlerini ayarlamak ve düzenlemek şartıyla sırayla izinlerini kullanacak.

Telafi eğitimi zorunlu mu?

2020 yılının Haziran ayında, velilerin istememesi durumunda öğrenciler telafi eğitimlerine katılmayabilir mi?" sorusu üzerine Selçuk, şöyle konuşmuştu:

"Böyle bir durumda velimizi zorlayarak ya da birtakım koşullar öne sürerek bir ortam elbette oluşturmayız. Bizden beklenen şey, çocukların ihtiyacı olan eksiklikleri tamamlamak, ek tedbirler almak isteyen velilerimiz için birtakım ortamlar sağlamaktır. Mesela destekleme yetiştirme kursları da hazırlıyoruz. Okul saatlerinin dışında da çocuklarımız eğer fazladan telafi ya da destek isterlerse bu tür çalışmalarımız da zorunlu olmayan şekilde, destekleme ve yetiştirme kurslarımız da olacak. Telafi eğitimi, normal eğitimin dışında bir eğitim. Yani normal eğitimin kurallarının dışında bazı kurallar da söz konusu olabilir. Daha esnek olabilir."