Corona virüs nedeniyle okulların kapanmasıyla birlikte eğitimin sekteye uğramaması için uzaktan eğitim modeline geçilmişti. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan corona virüs ile mücadelede normalleşme takvimini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim öğretim yılı önümüzdeki Eylül ayında başlayacaktır.” dedi. Bugün de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk telafi eğitimin nasıl yapılacağı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğretmenlerimiz yoğunlaştırılmış bir şekilde telafi eğitimi verecekler. Bu telafiyi, Destekleme Yetiştirme Kurslarıyla yıl içinde de devam ettireceğiz." ifadesini kullandı. Peki, Okullarda telfi eğitimi olacak mı? Telafi eğitimi ne zaman yapılacak? Telafi eğitimi nasıl verilecek, ne kadar sürecek? İşte telafi eğitimleri ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları....
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmenlerle dijital ortamda buluşmaya devam ediyor. Video konferansla 14'üncüsü yapılan "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"nın bu seferki durağı Mardin oldu. Buluşmada "Bu zor günlerde öğretmenler olarak bizler toplumun yaralarını sarmaya gayret gösteriyoruz." diyen Milli Eğitim Bakanı Selçuk, daha iyisini yapmaktaki çabaları için meslektaşlarına teşekkür etti. Toplantıda öğretmenlerin eğitimle ilgili sorularını yanıtlayan Bakan Selçuk telafi eğitimleri ile ilgili soruları da cevaplandırdı.
TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN VE NASIL VERİLECEK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Televizyondaki derslerin ne kadar faydası olmuş, EBA internet ve Akademik Destek'ten ne kadar faydalanılmış tüm bunların ölçümünü yaptıktan sonra eylül ayında yüz yüze eğitimin kaç hafta olacağı belirlenecek. Öğretmenlerimiz yoğunlaştırılmış bir şekilde telafi eğitimi verecekler. Bu telafiyi, Destekleme Yetiştirme Kurslarıyla yıl içinde de devam ettireceğiz." dedi.