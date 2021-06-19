Telafi eğitimi ne zaman olacak? Telafi eğitimi başvuru tarihi ve ekranı! İşte Telafide Ben De Varım programı detayları

Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim süresi boyunca yaşanan aksaklıkları gidermek adına yazın telafi eğitimi uygulanacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk telafi eğitimi programını açıkladı. Selçuk, "Çocuklarımız karnelerine 18 Haziran’dan itibaren e-Okul’dan ulaşabilecek. 'Ben karnemi okuldan almak istiyorum.” diyen çocuklarımız, 2 Temmuz’dan itibaren karnelerini okullarından yüz yüze alabilecekler" ifadelerini kullanarak “Telafide Ben de Varım” uygulamasının detaylarını paylaştı. Telafi eğitimi ne zaman olacak? Telafi eğitimi başvuru tarihi ve ekranı! İşte Telafide Ben De Varım detayları...

Karnelerin 18 Haziran'da alınmasının ardından öğrenciler gözlerini telafi eğitimin detaylarına çevirdi. İsteyen öğrenciler katılabileceği ve okullarda yapılacak telafi eğitimi başvurusu önümüzdeki günlerde alınmaya başlayacak. Telafi eğitimi ne zaman olacak? Telafi eğitimi başvuru tarihi ve ekranı! İşte Telafide Ben De Varım detayları

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN?

Bakan Selçuk, açıklamasını madde madde sürdürdü: "Bir buçuk yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı’nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan “Telafide Ben de Varım”, 5 Temmuz’da başlayıp 31 Ağustos’a kadar sürecek. Yani okullarımız yaz boyu açık kalacak, çocuklarımızı okullarda mutlulukla ağırlayacağız. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ilkokul öğrencilerimizi “Arkadaş” kitabıyla buluşturacağız; merak etmesinler ödev değil.

Öğrencilerimiz; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve belediyelere bağlı tesis ve merkezlerden yararlanabilecekler. Nerelerde ne var, ayrıca duyuracağız. Öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik örnek eğitim faaliyetleri, içerik ve materyallerine https://telafidebendevarim.meb.gov.tr adresinden erişim sağlanabilecek. Katılmak isteyen veliler, bulundukları yerlerde il/ilçe millî eğitim müdürlükleri ve okul müdürlüklerine başvuru yapabilecekler. Bu programlara katılımda il kısıtlaması olmayacak. Okullar bütün çocuklarımızındır.

“Telafide Ben de Varım” etkinliklerinde “ekip ruhu, bir arada iş yapma” gibi kazanımlar, yaz döneminde ön plana çıkarılacak. Hepsini süreç içerisinde aktaracağız. Akademik eksiklikler için öğretmenlerimiz, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının belirlediği kritik kazanımlar doğrultusunda öğrencilerimizin akademik gereksinimlerinin tespitini yaparak sınıf düzeyinde destek programı hazırlayacaklar. Bu program, bir buçuk yıl sürecek.

Destekleme programı için 1-8. sınıf öğrencilerimize çalışma kitapları, 1-4. sınıf öğrencilerimize tamamlayıcı çalışma yaprakları hazırladık. Eylül ayında çalışma kitaplarını ücretsiz dağıtacağız. Kovid-19 salgını koruma tedbirleri doğrultusunda gerekli önlemler alınarak eğitim faaliyetlerine katılacak tüm öğrenci, veli ve öğretmenler için HES kodu sorgulaması yapılacak."

TELAFİ EĞİTİMİ BAŞVURU NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Telafi eğitimi 5 Temmuz - 31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Telafi eğitim programı başvuruları 21 Haziran-2 Temmuz arasında yapılacak.

Program kapsamında okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ile etkinliklerle ilgili ayrıntılara "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.

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