Telafi eğitimi ne zaman başlayacak? Telafi eğitimi zorunlu mu? Telafi eğitimi hangi sınıflar için yapılacak?

Milyonlarca öğrenci bekliyordu ve tarih belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açıkladı! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle eğitimde yaşanan sıkıntıları gidermek için telafi eğitimi sürecinin başlayacağını duyurmuştu. Telafi eğitimi için tarih netleşti. Peki, Telafi eğitimi nedir? Telafi eğitimi ne zaman başlayacak? Telafi eğitimi hangi sınıflar için yapılacak? Telafi eğitimi nasıl olacak? İşte MEB tarafından yapılan açıklama ve telafi eğitiminin detayları...

MEB duyurdu. Tarih netleşti. Miyonlarca öğrenci için tarih belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle eğitimde yaşanan sıkıntıları gidermek için telafi eğitimi sürecinin başlayacağını duyurmuştu. Milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği telafi eğitimi için tarih belli oldu. Peki, Telafi eğitimi nedir? Telafi eğitimi ne zaman başlayacak? Telafi eğitimi hangi sınıflar için yapılacak? Telafi eğitimi nasıl olacak? İşte MEB tarafından yapılan açıklama ve telafi eğitiminin detayları...

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Telafi eğitimi 2 Temmuz 'un ardından başlayacak olan yaz döneminde öğrencilere verilecek.

TELAFİ EĞİTİMİ ZORUNLU MU? ÖĞRETMENLER EK DERS ÜCRETİ ALACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürü Ömer İnan, 2 Temmuz sonrasında başlayacak olan telafi dersleri hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Genel Müdür İnan, yaptığı paylaşımda, “Telafi programımızın ‘yaz dönemi’ kapsamında, isteyen öğretmen ve öğrencilerimize, ikamet veya tatil adreslerinde; sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler için imkânlar oluşturuyoruz. Öğretmenlerimiz, bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabileceklerdir” ifadelerini kullandı.

BAKAN SELÇUK'TAN TELAFİ EĞİTİMİ AÇIKLAMASI

Bakan Ziya Selçuk, açıklamalarında şunları kaydetti:

"Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak. #eğitimdetelafibaşlıyor"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Telafi eğitimlerine dikkat çeken Bakan Selçuk, büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracaklarını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, telafi eğitimi çalışmalarının Haziran ayı itibarıyla başlayacağını bildirirken 2020-2022 eğitim yılını da kapsayacağını duyurdu.

TELAFİ EĞİTİMİ NASIL OLACAK?

MEB Personel Genel Müdürü Ömer İnan da sosyal medya hesabından telafi programıyla ilgili açıklama yaptı.

"Telafi programımızın 'yaz dönemi' kapsamında, isteyen öğretmen ve öğrencilerimize, ikamet veya tatil adreslerinde; sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler için imkânlar oluşturuyoruz. Öğretmenlerimiz, bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabileceklerdir."

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erten Gökçe, telafi eğitim sürecinin nasıl olacağını anlattı:

"Uzaktan eğitim süreçleri yüz yüze eğitim kadar etkili değildir. Dolayısıyla öğrencilere kazandırılması öngörülen bilgi, beceri ve davranışların tekrara yönelik olarak yaz aylarında bir telafi programının uygulanmasının son derece önemli ve gerekli olduğunu düşünüyorum. Böylece öğrencilerimiz hem sosyal paylaşımlarda bulunacak hem de kendi arkadaşlarıyla karşılaşıp olabildiğince bilgi eksiklerini gidermeye çalışacaklar. Okullarımız bu tür hazırlıkları yapmış durumdalar."

Telafi eğitimlerinin çok sıcak aylarda uygulanmasının önerilmediğini söyleyen Gökçe, "Telafi programlarında yapılacak etkinliklerin temel amacı şu olacaktır, öğrencilerin hangi konuda yetersizlikleri ve eksikleri varsa bunların giderilmesine odaklanılacak. Önümüzdeki yıla yönelik olarak bir hazırlık çalışmasının, altyapı çalışmasının oluşturulmasının mümkün olabileceğini düşünüyorum" dedi.