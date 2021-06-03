Telafi eğitimi nasıl olacak, ne zaman 2021? Telafi eğitim öğretmenlere zorunlu mu?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "telafi eğitimi" açıklaması sonrası öğrenciler ve veliler telafi eğitimi ne zaman başlayacak, nasıl olacak, sorularına yanıt aramaya başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle bir yandan da uzaktan eğitim devam ederken, isteyen öğrencilere telafi programı için okulların 2 Temmuz'a kadar açık olacak. Peki, telafi eğitim nedir, nasıl olacak? Telafi eğitim zorunlu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze telafi eğitimi için açıkladığı tarih sonrası telafi eğitimi hakkındaki aramalar arttı. "Telafide Ben de Varım" programının tanıtımında, Pazartesi gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda Türkiye genelinde bugünden itibaren tüm ilkokul ve bünyelerindeki ana sınıflarda, 7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçildiğini hatırlattı. Diğer okul öncesi eğitim kurumlarında mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edileceğini, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki temel eğitim okullarında ise bugünden itibaren yüz yüze eğitime 5 gün, tam zamanlı olarak başlanıldığını aktaran Selçuk, yüz yüze eğitimlere katılımın yine isteğe bağlı olacağını vurguladı.

TELAFİ EĞİTİM NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürü Ömer İnan, telafi eğitimleriyle ilgili, "İsteyen öğretmen ve öğrencilere, sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler için imkânlar oluşturduk. Öğretmenlerimiz, bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabileceklerdir" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Telafide Ben de Varım" programının tanıtımında yaptığı açıklamada yaz döneminde okulların açık olacağını belirterek, ''Okullarımız 2 Temmuz'dan, yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak. Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz. Öğretmenlerimiz de bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabilecekler'' dedi.

Telafi eğitimleri kapsamında isteyen öğrencilere fiziksel etkinlikler, isteyenlere akademik programlar sunabileceklerini söyleyen Selçuk şu bilgileri verdi:

1’den 2’ye geçen öğrencilerimiz için okuma yazma taraması başlatılacak. Bu taramalarımızın sonuçlarına göre de ihtiyacı tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği sağlayacağız.

3 ve 4. sınıfları ise İlkokullarda Yetiştirme Programı ‘İYEP’ ile destekleyeceğiz.

Ortaokul öğrencilerimizin de yeterlilik düzeyleri uluslararası kriterlere uygun bir şekilde değerlendirilecek ve onlara da öğrenme düzeylerine uygun çalışma planı verilecek.

Liseler için kritik kazanımlar taraması hazırladık. Tespitler neticesinde özel programlar uygulayarak öğrencilerin lise eğitimlerini daha güçlü sürdürmelerini ve üniversiteye hazırlanmalarını hedefliyoruz.

TELAFİ EĞİTİM NE ZAMAN?

7 Haziran’da ise tüm ortaokul ve liselerde haftada 2 gün olmak üzere yüz yüze eğitimler başlayacak. Karneler 18 Haziran’da verilecek, okullar, 2 Temmuz’dan yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar açık olacak ve isteyen öğrenciler okulların fiziksel imkânlarından faydalanabilecek.

TELAFİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERE ZORUNLU MU?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2 Temmuz sonrasında başlayacak olan yaz döneminde başlatılacak telafi eğitimlerine katılımın öğretmenler için 'gönüllülük' esaslı olduğunu ve katılan öğretmenlerin ek ders ücreti alacağını açıkladı.

Telafi eğitimi öğretmenlere ise zorunlu olacak.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK'TAN TELAFİ EĞİTİMİ AÇIKLAMASI

Bakan Selçuk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "müfredat tamamlanmadı mı, telafi neden?" diyenlerin bulunduğuna işaret ederek, müfredatın sadece kazanımların yazılı olduğu nesne olmadığına işaret etti.

Öğretmenlerin, kazanımları büyük ölçüde tamamlamak üzere olduklarını belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız, canlı derslere gayretle katıldılar ama yine de yüz yüze eğitimden çok ciddi alacakları kaldı. Çocuğun söyleyemediklerinin, 'Bir keresinde şöyle olmuştu öğretmenim...' diye başlayan ve belki bir kedinin kaybolma hikayesine bağlanan o konuşmaların, bir sınıf dolusu kahkahanın, öğretmenle çocuk arasındaki bir sıcak bakışın, teneffüste düşüp dizini acıtmanın, 'bir şey oldu mu?' diye yardıma koşan arkadaşın, 'burası bizim sınıf' diyebilmenin, çocuğun kendini anlatmasının, okulla kurduğu o müthiş bağın telafisi kaldı. Bunları yerine getirmeliyiz. Akademik kayıplarımızı tespit ettik, çalışmalarımız devam ediyor ama önce çocuklara okulun kapısından içeri girdiklerinde bir anda büyüyor olmanın neşesini bir yaşatalım. Buna çok ihtiyaçları var."