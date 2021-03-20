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Tel Rıfat'ta PKK/YPG hedefleri TSK tarafından vuruldu

AA |  20 Mart 2021 Cumartesi - 14:29 | Son Güncelleme : 20 03 2021 - 14:29

Terör örgütünce Suriye'den atılan roketlerin Kilis'e düşmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait ateş destek vasıtalarıyla gerekli cevabın verildiği, PKK/YPG'ye ait 20'den fazla hedefin imha edildiği, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kilis'e roketlerin düşmesinin hemen ardından  TSK tarafından saldırının gerçekleştiği değerlendirilen noktalara "cezalandırma  atışları" gerçekleştirildi.
 
Saldırının yapıldığı yerlerle birlikte Tel Rıfat'ta teröristlere ait  hedefler TSK'ya ait ateş destek vasıtalarınca vuruldu.
 
Ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışlarla terör örgütüne ait 20'den  fazla hedef imha edilirken, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis'e düşen roketlerle ilgili  "Yapılan saldırı kabul edilebilir bir saldırı değil. Bunun cevabını misliyle  verdik, veriyoruz, vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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