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Tel Rıfat'ta 10 terörist etkisiz hale getirildi

AA |  11 Haziran 2019 Salı - 13:16 | Son Güncelleme : 11 06 2019 - 13:43

Milli Savunma Bakanlığı Afrin'de terör örgütü PKK/YPG üyesi 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık ayrıca Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, PKK'lı teröristlere ait hedeflerin vurulduğunu açıkladı.


Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'ta, terör örgütü  PKK/YPG üyesi 10 terörist etkisiz hale getirildi.  Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Afrin'de terör örgütü  PKK/YPG'nin, 9 Haziran'da Tel Rıfat'tan gerçekleştirdiği saldırı sonrası bölgede  yerleri tespit edilen teröristlerin, ağır silahlarla yoğun şekilde atış altına  alındığı hatırlatıldı. Bu atışlar sonucu saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale  getirildiği aktarılan açıklamada, şehit olan kahraman Mehmetçik ile yaralıların  kanının yerde bırakılmadığı belirtildi.

 Açıklamada, "Bölgede, 9 Haziran'da, ateş destek vasıtalarımızla yoğun  şekilde ateş altına alınan saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden 10'unun  etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Bölgedeki terörle mücadelemiz son  terörist de etkisiz hale getirilene kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."  ifadesine yer verildi.
 

TERÖR ÖRGÜTÜNE PENÇE DARBESİ 

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu" denildi.

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