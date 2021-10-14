Tel Rıfat neresi, nerede? Tel Rıfat haritası!

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi içinde bulunan Azez-Mare hattında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) önceki gün düzenlenen saldırıcı sonucu 2 özel harekât polisi yaşamını yitirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz, gerekeni yapacağız" ifadelerini kullanırken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise "Gereken ne varsa yeri ve zamanı geldiğinde yapılacak" şeklinde konuştu. Peki, Tel Rıfat neresi, nerede? Afrin Tel Rıfat haritası…

Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Önceki gün iki polisin yaşamını yitirdiği saldırıyla ilgili konuşan Erdoğan "Polislerimize yönelik son saldırı topraklarımızı hedef alan tacizler bardağı taşıran sor damla olmuştur. Suriye’den ülkemize yönelik son terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır." İfadeleri Tel Rıfat’a operasyon sinyali olarak okundu. Peki, Tel Rıfat neresi, nerede? Afrin Tel Rıfat haritası!

Tel Rıfat neresi, nerede?

Halep İli'nin kuzeyinde, Halep'ten 40 kilometre uzaklıkta, kuzeybatı Suriye'de bulunan bir şehirdir. Tel Rıfat'ın hemen kuzeyinde Kilis bulunuyor. Tel Rıfat'ın batısında ise kritik öneme sahip olan ve geçtiğimiz günlerde terör örgütü PYD'den temizlenen Afrin yer alıyor. Şehrin nüfusu şu an tam olarak bilinmiyor ancak, 2004 yılında yapılan sayımda nüfusu 20.514 kişi olarak belirlenmişti.

Tel Rıfat'a komşu yerleşim birimleri ise kuzeyde Azez, doğuda, Mare', güneyde Kefr Naya, güneybatıda Deyr Cemâl ile Akıbe, batıda da İbbin Semaan olarak dikkat çekiyor.