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Tel Halaf'taki terör saldırısında en az 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

AA |  23 Haziran 2020 Salı - 16:54 | Son Güncelleme : 23 06 2020 - 16:54

Terör örgütü PKK/YPG'nin, Barış Pınarı bölgesindeki Tel Halaf'ta bir iş yerine düzenlediği bombalı saldırıda en az 5 kişinin öldüğü, 12 sivilin yaraladığı bildirildi.


Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda,  PKK/YPG'nin, Suriyeli masum sivillere saldırmaya devam ettiği, Tel Halaf'ta bir  iş yerine düzenlenen bombalı saldırıda en az 5 kişinin katledildiği, 12 masum  sivilin ise yaralandığı belirtildi.
 

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Tel Halaf Terör PKK/YPG
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