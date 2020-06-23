Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, PKK/YPG'nin, Suriyeli masum sivillere saldırmaya devam ettiği, Tel Halaf'ta bir iş yerine düzenlenen bombalı saldırıda en az 5 kişinin katledildiği, 12 masum sivilin ise yaralandığı belirtildi.
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Tel Halaf'taki terör saldırısında en az 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
AA | 23 Haziran 2020 Salı - 16:54 | Son Güncelleme : 23 06 2020 - 16:54