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Tel Abyad'da bombalı terör saldırısı: 6 ölü

AA |  07 Temmuz 2020 Salı - 21:15 | Son Güncelleme : 07 07 2020 - 21:15

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Tel Abyad ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında, ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 6 sivil öldü, 7 sivil yaralandı.


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından  düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Tel Abyad ilçe  merkezinde patlama meydana geldi.
 
Bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu, ilk  belirlemelere göre 3'ü çocuk 6 sivil öldü, 7 sivil yaralandı.
 
Yaralılardan durumu ağır olan 4 sivil, Türkiye'ye sevk edildi.
 
Patlama sonucu çevredeki iş yerleri de zarar gördü.
 
Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, eylemin terör  örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
 
Bölgeyi güvenlik çemberine alan yerel emniyet güçleri, ihbar üzerine,  bomba yüklü olduğu düşünülen başka bir aracın peşine düştü. 
 
Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçe merkezi, 13 Ekim 2019'da Barış  Pınarı Harekatı ile terörden arındırılmıştı.
 
Terör örgütü YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır  bölgelerinden sık sık Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn ve  Tel Abyad bölgelerini hedef alarak terör saldırıları düzenliyor.

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Suriye muhalif kontrol
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