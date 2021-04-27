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Tekstil yasaktan muaf mı, halı yıkamalar açık mı? Mali müşavirler, temizlik şirketleri, mobilya imalatçıları, imaalat sektörü tam kapanmadan muaf mı?

Tekstil yasaktan muaf mı, halı yıkamalar açık mı? Mali müşavirler, temizlik şirketleri, mobilya imalatçıları, imaalat sektörü tam kapanmadan muaf mı?