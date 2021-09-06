Teknoloji ölümsüzlüğü bulmaya büyük gayret gösteriyor

Bununla ilgili çalışmalar elbette sadece günümüz ile sınırlı değil. İlk olarak fizikçiler bu konuya merak saldı.
1800’lü yıllarda fizikçi Giovanni Aldini insan ve hayvan hücre setleri üzerinde bazı çalışmalar yaparak elektroşok verdi. Böylece onların hayata dönme ihtimali olduğunu düşündü. Ölüleri hayata döndürebilmek için sürekli çalışmalar yürüten bu adam elbette başarılı olamadı.
Amerikalı Biyolog Robert E. Cornish ise konuyla ilgili çalışma yürüten bir diğer önemli isim. İnsan ve hayvan bedeninde kan akışını sağlamaya çalışan bilim insanı böylece ölümsüzlüğü bulmak istiyordu. Ancak bu tahmin edildiği kadar kolay değildi.
Herhangi bir insanın öldükten sonra yeniden yaşama dönmesi için mutlaka beyin fonksiyonlarının çalışması gerekiyor. Aksi halde ortaya zombi filmlerini aratmayan sahneler çıkabilir. Bilim insanlarının zorlandığı en büyük nokta ise tam olarak burası. Ölü bir insanın beyin fonksiyonlarını yeniden eski hale getirebilmek sanıldığı kadar kolay değil. Bunu sağlayabilmek için kararlı elektrik dalgalarına ihtiyaç var.
İnsan beynine implant yerleştirerek verileri buraya aktarmak isteyen bilim insanları böylece ölü bir kişinin başka bedende yaşamasını sağlamak istiyor. Ancak bunun için bütün verileri doldurabilecek bir implant düzeneğine ihtiyaç var.