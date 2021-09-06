Teknoloji ölümsüzlüğü bulmaya büyük gayret gösteriyor

Bununla ilgili çalışmalar elbette sadece günümüz ile sınırlı değil. İlk olarak fizikçiler bu konuya merak saldı.

1800’lü yıllarda fizikçi Giovanni Aldini insan ve hayvan hücre setleri üzerinde bazı çalışmalar yaparak elektroşok verdi. Böylece onların hayata dönme ihtimali olduğunu düşündü. Ölüleri hayata döndürebilmek için sürekli çalışmalar yürüten bu adam elbette başarılı olamadı.

Amerikalı Biyolog Robert E. Cornish ise konuyla ilgili çalışma yürüten bir diğer önemli isim. İnsan ve hayvan bedeninde kan akışını sağlamaya çalışan bilim insanı böylece ölümsüzlüğü bulmak istiyordu. Ancak bu tahmin edildiği kadar kolay değildi.