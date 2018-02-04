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Teknoloji devi Motorola’dan yeni yatırım hamlesi

AA |  04 Şubat 2018 Pazar - 1:37 | Son Güncelleme : 04 02 2018 - 1:42

ABD'li firma Motorola, Kanada merkezli güvenlik sistemleri üreticisi Avigilon firmasını 1 milyar dolara satın aldı


ABD'li firma Motorola'nın, Kanada merkezli güvenlik  sistemleri üreticisi Avigilon firmasını 1 milyar dolara satın aldığı belirtildi. 
 
Merkezi Kanada’nın Vancouver kentinde bulunan Avigilon şirketinin  Başkanı James Henderson, yazılı açıklamasında, Motorola’nın kendileri ile  bağımsız bir iş birimi olarak çalışmaya devam edeceğini ve Avigilon’un da marka  olarak kalacağını bildirdi.
 
Henderson, yapılan anlaşmayla Motorola'nın, Avigilon firmasını 1  milyar dolar peşin ödeyerek satın aldığını kaydetti.
 
Avigilon, hapishaneler, havaalanları, devlet kurumları, sağlık  merkezleri, okullar ve kumarhaneler için güvenlik kameraları ve sistemleri  üretiyor. Şirketin ABD ve uluslararası pazarda 750'den fazla patentli ürünü  bulunuyor.
 
Öte yandan halihazırda polis kameraları ve çift yönlü telsizler üreten  Motorola, ilk kez video gözetim ve analitik sistemler pazarına giriyor. Yaşadığı  sorunlar nedeniyle cep telefonları piyasasında tutunamayan Motorola’nın, yeni  yatırım alanı ile toparlanabileceği belirtiliyor.
 
Bu arada Motorola Solutions Başkanı Greg Brown da yaptığı açıklamada,  "Bu satın alma, portföyümüzü yeni ürünlerle genişletecek." ifadesini kullandı.
 

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Motorola Avigilon dev satın alma
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