Teknoloji devi IBM’den flaş aşı kararı: 8 Aralık’a kadar olmayana ücretsiz uzaklaştırma

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden IBM, ülkedeki tüm çalışanlarının 8 Aralık'a kadar aşılanması gerektiğini, aksi takdirde ücretsiz uzaklaştırmayla karşı karşıya kalacağını söyledi.

ABD, New York merkezli teknoloji şirketi IBM, ülkedeki tüm çalışanlarının 8 Aralık tarihine kadar corona virüse karşı aşılanmaları gerektiğini söyledi.

ABD’deki tüm çalışanların aşılanmamaları taktirde ücretsiz uzaklaştırma ile karşı karşıya kalacağını bildiren şirket, aşı olmayanları işten çıkartmayacağını ancak aşıları tamamlanana kadar ödeme yapmayacağını aktardı.

Teknoloji devi, çalışanlarına ABD Başkanı Joe Biden'ın devlet yüklenici şirketleri için aldığı aşı kararına uymaları gerektiğini söylerken çalışanlara, "Federal bir yüklenici olarak, IBM'in bu zorunluluğa uyması bir iş zorunluluğudur" şeklinde bir not gönderdi.

IBM, “Bu gereklilik, birçok müşterimizin ve ortağımızın politikaları ve ülke çapında aşılara kolay erişimi ışığında, şimdi tüm IBM ABD çalışanlarının şirkette çalışabilmeleri için 8 Aralık 2021'e kadar tam olarak aşılanmalarını isteyeceğiz” açıklamasında bulundu.

IBM sözcüsü yaptığı açıklamada, şirketin aşı olmayan çalışanlar için dini ve tıbbi muafiyetleri dikkate alacağını söyledi.

170’TEN FAZLA ÜLKEDE 300 BİNDEN FAZLA ÇALIŞANI BULUNUYOR

Açılımı International Business Machines olan IBM, 1911’de kurulmuş olan çok uluslu bir teknoloji şirketi. IBM’in faaliyet gösterdiği ülke sayısı 170’in üzerinde ve küresel çapta 300 binden fazla çalışanı bulunuyor.

Teknolojinin birçok alanında faaliyet gösteren firmanın en dikkat çekici özelliklerinden biri de elinde bulunan patent sayısı. IBM, son 28 yıldır ABD’de bir yılda en çok patent alan firma konumunda ve sadece 2020’de 9 binden fazla patent aldı.